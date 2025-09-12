Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Serie A, EA SPORTS svela le valutazioni dei migliori giocatori della Serie A in FC 26

Svelate le valutazioni dei giocatori del campionato italiano: nessuno arriva alo 90
EA SPORTS™ ha pubblicato le valutazioni ufficiali dei top player della Serie A in FC 26, basate su dati reali raccolti durante le partite. L’annuncio arriva nella “Ratings Week” e anticipa il set completo di statistiche e stelle del campionato che sarà disponibile nel nuovo capitolo del videogioco.

FC 26, le valutazioni dei migliori giocatori della Serie A

Per l’occasione è stata diffusa la lista dei migliori 26 protagonisti della Serie A, che farà discutere gli appassionati. I tifosi potranno infatti commentare e confrontarsi sulle valutazioni attraverso il Ratings Database online e i canali social ufficiali, indicando quali giudizi ritengono corretti o sottostimati. Il database completo sarà consultabile da venerdì 12 alle ore 21:00 italiane, quando si aprirà anche lo spazio dedicato ai feedback. Gli aggiornamenti sulle valutazioni continueranno ad arrivare sui profili social di EA SPORTS FC.

Serie A, i migliori giocatori di FC26

  • Moise Kean: 83

  • Stanislav Lobotka : 83

  • Giovanni Di Lorenzo: 83

  • Rafael Leao: 84

  • Christian Pulisic: 84

  • Mattia Zaccagni: 84

  • Manuel Locatelli: 84

  • Romelu Lukaku: 84

  • Marco Carnesecchi: 84

  • Denzel Dumfries: 84

  • Ademola Lookman: 84

  • Francesco Acerbi: 84

  • Stefan de Vrij: 84

  • Gleison Bremer: 85

  • Scott McTominay: 85

  • Federico Dimarco: 85

  • Marcus Thuram: 85

  • David De Gea: 85

  • Paulo Dybala: 86

  • Hakan Calhanoglu: 86

  • Alessandro Bastoni: 87

  • Kevin De Bruyne: 87

  • Yann Sommer: 87

  • Mike Maignan: 87

  • Nicolò Barella: 87

  • Lautaro Martínez: 88

 

 

 

 

