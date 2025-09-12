Serie A, EA SPORTS svela le valutazioni dei migliori giocatori della Serie A in FC 26

EA SPORTS™ ha pubblicato le valutazioni ufficiali dei top player della Serie A in FC 26 , basate su dati reali raccolti durante le partite. L’annuncio arriva nella “Ratings Week” e anticipa il set completo di statistiche e stelle del campionato che sarà disponibile nel nuovo capitolo del videogioco.

FC 26, le valutazioni dei migliori giocatori della Serie A

Per l’occasione è stata diffusa la lista dei migliori 26 protagonisti della Serie A, che farà discutere gli appassionati. I tifosi potranno infatti commentare e confrontarsi sulle valutazioni attraverso il Ratings Database online e i canali social ufficiali, indicando quali giudizi ritengono corretti o sottostimati. Il database completo sarà consultabile da venerdì 12 alle ore 21:00 italiane, quando si aprirà anche lo spazio dedicato ai feedback. Gli aggiornamenti sulle valutazioni continueranno ad arrivare sui profili social di EA SPORTS FC.

Serie A, i migliori giocatori di FC26