Serie A, EA SPORTS svela le valutazioni dei migliori giocatori della Serie A in FC 26

EA SPORTS™ ha pubblicato le valutazioni ufficiali dei top player della Serie A in FC 26, basate su dati reali raccolti durante le partite. L’annuncio arriva nella “Ratings Week” e anticipa il set completo di statistiche e stelle del campionato che sarà disponibile nel nuovo capitolo del videogioco.
FC 26, le valutazioni dei migliori giocatori della Serie A
Per l’occasione è stata diffusa la lista dei migliori 26 protagonisti della Serie A, che farà discutere gli appassionati. I tifosi potranno infatti commentare e confrontarsi sulle valutazioni attraverso il Ratings Database online e i canali social ufficiali, indicando quali giudizi ritengono corretti o sottostimati. Il database completo sarà consultabile da venerdì 12 alle ore 21:00 italiane, quando si aprirà anche lo spazio dedicato ai feedback. Gli aggiornamenti sulle valutazioni continueranno ad arrivare sui profili social di EA SPORTS FC.
Serie A, i migliori giocatori di FC26
Moise Kean: 83
Stanislav Lobotka : 83
Giovanni Di Lorenzo: 83
Rafael Leao: 84
Christian Pulisic: 84
Mattia Zaccagni: 84
Manuel Locatelli: 84
Romelu Lukaku: 84
Marco Carnesecchi: 84
Denzel Dumfries: 84
Ademola Lookman: 84
Francesco Acerbi: 84
Stefan de Vrij: 84
Gleison Bremer: 85
Scott McTominay: 85
Federico Dimarco: 85
Marcus Thuram: 85
David De Gea: 85
Paulo Dybala: 86
Hakan Calhanoglu: 86
Alessandro Bastoni: 87
Kevin De Bruyne: 87
Yann Sommer: 87
Mike Maignan: 87
Nicolò Barella: 87
Lautaro Martínez: 88