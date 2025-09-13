Cagliari, primi tre punti in campionato contro il Parma: decidono Mina e Felici

Il Cagliari trova i primi tre punti del campionato contro il Parma : il protagonista del primo tempo è Caprile , che dopo dieci minuti compie un doppio salvataggio a rimediare un brutto errore di Mina in difesa: prima ferma Pellegrino e poi devia in angolo la ribattuta di Cutrone .

Cagliari, primi tre punti in campionato: battuto il Parma

Passano i minuti e l'ex portiere del Napoli ferma ancora il nuovo attaccante dei crociati e al 33' i padroni di casa si portano in vantaggio. Sugli sviluppi di un cross di Obert, Belotti incorna di testa, Suzuki non riesce a bloccare il pallone e Mina si fionda sulla sfera e segna dopo aver timbrato il tabellino dei mercatori anche con la Colombia durante la sosta nazionali.

In gol Mina e Obert

Nella ripresa il parma parte subito forte con un'occasione di testa per Ndiaye su cui arriva ancora un attento Caprile. Dall'altra parte, però, il Cagliari va vicino al raddoppio con Gaetano: il suo mancino termina fuori di poco. Con lo stesso piede Bernabé mette i brividi a Caprile dalla distanza. Al 70' l'estremo difensore dei sardi blocca l'ennesimo tentativo di Cutrone, ma è fortunato sul destro di Oristanio che si stampa sulla traversa. Adopo invece colpisce il palo e sulla ribattuta arriva Felici, che sigla il suo primo gol in Serie A e il raddoppio per il Cagliari. Nel finale Cutrone trova finalmente la rete, ma l'arbitro annulla per un fallo in attacco di Pellegrino e al triplice fischio è 2-0 per la squadra di Pisacane, che ottiene così la prima vittoria in questa Serie A.