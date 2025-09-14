Moviola Juve-Inter: Thuram su Bonny, dubbio sul gol partita

Juve-Inter 4-4

Colombo: 6

Ad Andrea Colombo non è mancata di certo la personalità, è sempre al centro dell'azione e prende decisioni in maniera rapida. Introduce anche la Ref Cam in Italia. su bonny L'unico grande dubbio riguarda il contatto tra Khephren Thuram e Bonny qualche istante prima del 4-3 bianconero. Il centrocampista recupera palla, l'esterno nerazzurro rimane a terra, subito dopo arriva la rete di Adzic. Lo sguardo dell'arbitro è rivolto sul pallone, intercettato da Thuram, che però colpisce Bonny con la mano mentre cerca di prendere posizione. Dalla Ref cam si vede che Colombo è dietro ai due e non vede bene il colpo sul volto, di certo non è stato aiutato dal VAR.