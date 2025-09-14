Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Moviola Juve-Inter: Thuram su Bonny, dubbio sul gol partita

Gli episodi più discussi della sfida tra i bianconeri di Tudor e i nerazzurri di Chivu
Moviola Juve-Inter: Thuram su Bonny, dubbio sul gol partita
Patrick Iannarelli
Juve-Inter 4-4

Colombo: 6

Ad Andrea Colombo non è mancata di certo la personalità, è sempre al centro dell'azione e prende decisioni in maniera rapida. Introduce anche la Ref Cam in Italia. su bonny L'unico grande dubbio riguarda il contatto tra Khephren Thuram e Bonny qualche istante prima del 4-3 bianconero. Il centrocampista recupera palla, l'esterno nerazzurro rimane a terra, subito dopo arriva la rete di Adzic. Lo sguardo dell'arbitro è rivolto sul pallone, intercettato da Thuram, che però colpisce Bonny con la mano mentre cerca di prendere posizione. Dalla Ref cam si vede che Colombo è dietro ai due e non vede bene il colpo sul volto, di certo non è stato aiutato dal VAR.

Gol regolari

Tanti gol, ma poche situazioni da sottolineare. Sul 3-2 dell'Inter c'è un blocco regolare di Bastoni su Bremer, giusto anche il fallo fischiato ad Openda che porta al 3-3 bianconero.

I due gialli mancanti

Mancano due gialli, uno per parte: il primo su Gatti, che interrompe fallosamente un contropiede dell'Inter, il secondo su Acerbi, che trattiene Vlahovic.

Var: Mazzoleni 5,5

Valutato il peso dell'azione avrebbe dovuto consigliare l'on field review visto che l'arbitro era dietro ai due giocatori.

