Dove vedere Sassuolo-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario

Il programma della domenica di Serie A vede la Lazio ospite del Sassuolo alle 18:00. Al Mapei Stadium la squadra di Sarri vuole dare continuità alla vittoria ottenuta prima della sosta contro il Verona, mentre i neroverdi sono alla ricerca dei primi tre punti stagionali dopo due sconfitte consecutive.
Sassuolo-Lazio, l'orario
Sassuolo-Lazio si disputerà oggi, domenica 14 settembre, alle ore 18:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.
Dove vedere Sassuolo-Lazio in diretta tv
Sassuolo-Lazio sarà trasmessa in diretta in co-esclusiva su DAZN e su Sky, ai canali Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Sassuolo-Lazio, dove vederla in streamingServizio streaming attivo su DAZN, SkyGo e NowTV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita del Mapei Stadium in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Grosso e Sarri
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Konè; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.
A disposizione: Satalino, Turati, Candé, Walukiewicz, Pieragnolo, Paz, Romagna, Boloca, Lipani, Iannoni, Pierini, Thrstvedt, Volpato, Cheddira, Fadera, Moro, Skjellerup.
Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: -.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Belahyane; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Sarri.
A disposizione: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Lu.Pellegrini, Hysaj, Rovella, Dele-Bashiru, Pedro, Noslin, Isaksen, Dia.
Indisponibili: Vecino, Lazzari, Patric. Squalificati: -. Diffidati: -.
Il programma della domenica di Serie A vede la Lazio ospite del Sassuolo alle 18:00. Al Mapei Stadium la squadra di Sarri vuole dare continuità alla vittoria ottenuta prima della sosta contro il Verona, mentre i neroverdi sono alla ricerca dei primi tre punti stagionali dopo due sconfitte consecutive.
Sassuolo-Lazio, l'orario
Sassuolo-Lazio si disputerà oggi, domenica 14 settembre, alle ore 18:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.
Dove vedere Sassuolo-Lazio in diretta tv
Sassuolo-Lazio sarà trasmessa in diretta in co-esclusiva su DAZN e su Sky, ai canali Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.