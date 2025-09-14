Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Dove vedere Sassuolo-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario

La squadra di Sarri vuole la seconda vittoria consecutiva, quella di Grosso i primi punti in campionato. Le possibili scelte di formazione
Dove vedere Sassuolo-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario

Il programma della domenica di Serie A vede la Lazio ospite del Sassuolo alle 18:00. Al Mapei Stadium la squadra di Sarri vuole dare continuità alla vittoria ottenuta prima della sosta contro il Verona, mentre i neroverdi sono alla ricerca dei primi tre punti stagionali dopo due sconfitte consecutive.

Sassuolo-Lazio, l'orario

Sassuolo-Lazio si disputerà oggi, domenica 14 settembre, alle ore 18:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Dove vedere Sassuolo-Lazio in diretta tv

Sassuolo-Lazio sarà trasmessa in diretta in co-esclusiva su DAZN e su Sky, ai canali Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Sassuolo-Lazio, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, SkyGo e NowTV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita del Mapei Stadium in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Grosso e Sarri

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Konè; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.

A disposizione: Satalino, Turati, Candé, Walukiewicz, Pieragnolo, Paz, Romagna, Boloca, Lipani, Iannoni, Pierini, Thrstvedt, Volpato, Cheddira, Fadera, Moro, Skjellerup.

Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: -.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Belahyane; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Lu.Pellegrini, Hysaj, Rovella, Dele-Bashiru, Pedro, Noslin, Isaksen, Dia.

Indisponibili: Vecino, Lazzari, Patric. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

