Dove vedere Sassuolo-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario

Sassuolo-Lazio, l'orario

Sassuolo-Lazio si disputerà oggi, domenica 14 settembre, alle ore 18:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Dove vedere Sassuolo-Lazio in diretta tv

Sassuolo-Lazio sarà trasmessa in diretta in co-esclusiva su DAZN e su Sky, ai canali Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Sassuolo-Lazio, dove vederla in streaming