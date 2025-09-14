Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

L'Udinese vince ancora: blitz a Pisa, decide Bravo

Terza gironata di Serie A, secondo successo consecutivo per i friulani grazie a un gol di Bravo, i toscani si fermano ancora in casa
L'Udinese vince ancora: blitz a Pisa, decide Bravo© LAPRESSE
3 min

L'Udinese vince ancora: blitz a Pisa grazie a un gol di Iker Bravo, secondo succeso esterno consecutivo per i friulani dopo il successo per 2-1 a San Siro contro l'Inter e seconda sconfitta casalinga consecutiva per i toscani, a margine dell'1-0 interno imposto dalla Roma. Emozionin senza soluzioni di continuità nella gara valida per la terza giornata di Serie A.

Iker Bravo al posto giusto nel momento giusto: gol decisivo per l'Udinese

Primo tempo palpitante. Pronti, via e Sava fa correre un brivido lungo la schiena dei suppoters nerazzurri: riceve un retropassaggio, controlla e va per il rinvio, ma liscia clamorosamente regalando il pallone a Meister, che trova solo l'esterno della rete. Poi l'Udinese inizia a macinare gioco. Davis salta secco Canestrelli  e da posizione defilata lascia partire un mancino potente sul primo palo. La palla esce di poco e colpisce l'esterno della rete. Al 14' si decide la partita: percussione di Atta, che entra in area su invito di Davis. Batti e ribatti, la palla arriva sui piedi di Iker Bravo che col destro non lascia scampo a Semper. Ottenuto il vantagigo, l'Udinese spinge alla ricerca del raddoppio: Davis entra in area e tira forte di sinistro sul primo palo. Ancora esterno della rete. Il Pisa si scuote con Moreo, che fallisce clamorosamente vanificando un errore di Solet , e con Tourè, che serve lo stesso Moreo, anticipato per questione di istanti. Piotrowski crossa per Kamara, che apparecchia per Atta: va alla conclusione da fuori, si distente e blocca Semper.

Il Pisa spinge con Tramoni ma non basta, vince l'Udinese

Nella ripresa via alla girandola delle sostituzioni. Tramoni è il più attivo tra le file del Pisa, pericoloso anche Leris, ma l'Udinese si difende con ordine, sfiora il raddoppio con Ezibhue e porta a casa tre punti preziosi maledicendo la sfortuna per la rovesciata di Caracciolo che termina di poco alto. Vince l'Udinese, che passa a Pisa

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Pisa-Udinese

Serie A, i migliori video