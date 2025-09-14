L'Udinese vince ancora: blitz a Pisa, decide Bravo

Iker Bravo al posto giusto nel momento giusto: gol decisivo per l'Udinese

Primo tempo palpitante. Pronti, via e Sava fa correre un brivido lungo la schiena dei suppoters nerazzurri: riceve un retropassaggio, controlla e va per il rinvio, ma liscia clamorosamente regalando il pallone a Meister, che trova solo l'esterno della rete. Poi l'Udinese inizia a macinare gioco. Davis salta secco Canestrelli e da posizione defilata lascia partire un mancino potente sul primo palo. La palla esce di poco e colpisce l'esterno della rete. Al 14' si decide la partita: percussione di Atta, che entra in area su invito di Davis. Batti e ribatti, la palla arriva sui piedi di Iker Bravo che col destro non lascia scampo a Semper. Ottenuto il vantagigo, l'Udinese spinge alla ricerca del raddoppio: Davis entra in area e tira forte di sinistro sul primo palo. Ancora esterno della rete. Il Pisa si scuote con Moreo, che fallisce clamorosamente vanificando un errore di Solet , e con Tourè, che serve lo stesso Moreo, anticipato per questione di istanti. Piotrowski crossa per Kamara, che apparecchia per Atta: va alla conclusione da fuori, si distente e blocca Semper.

Il Pisa spinge con Tramoni ma non basta, vince l'Udinese

Nella ripresa via alla girandola delle sostituzioni. Tramoni è il più attivo tra le file del Pisa, pericoloso anche Leris, ma l'Udinese si difende con ordine, sfiora il raddoppio con Ezibhue e porta a casa tre punti preziosi maledicendo la sfortuna per la rovesciata di Caracciolo che termina di poco alto. Vince l'Udinese, che passa a Pisa.