Dove vedere Como-Genoa in tv? Dazn o Sky, orario

Como-Genoa, l'orario

Como-Genoa si disputerà oggi, lunedì 15 settembre, alle ore 20:45 allo stadio Sinigaglia di Como.

Dove vedere Como-Genoa in diretta tv

Como-Genoa sarà trasmessa in diretta in co-esclusiva su DAZN e su Sky, ai canali Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Como-Genoa, dove vederla in streaming

Le probabili formazioni di Fabregas e Vieira

Servizio streaming attivo su DAZN, SkyGo e NowTV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio , con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Kuhn, Paz, Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas

A disposizione: 44 Cavlina, 22 Vigorito, 5 Goldaniga, 18 Moreno, 20 Baturina, 15 Jack, 28 Smolcic, 6 Caqueret, 26 Engelhardt, 8 Sergi Roberto, 7 Morata, 42 Addai, 27 Posch, 34 Carlos

Indisponibili: Dossena, Diao, van der Brempt

Squalificati: – Diffidati: –

GENOA (4-2-3-1): Leali; Northon-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Carboni, Stanciu, Colombo. Allenatore: Vieira

A disposizione: 31 Siegrist, 34 Otoa, 27 Marcandalli, 20 Sabelli, 14 Onana, 2 Thorsby, 30 Cuenca, 40 Fini, 10 Messias, 21 Ekhator, 76 Venturino, 17 Malinovskyi, 9 Vitinha, 18 Ekuban, 11 Gronbaek

Indisponibili: Cornet

Squalificati: - Diffidati: -