Como-Genoa 1-1: Ekuban salva Vieira al 92'. A Fabregas non basta la magia di Nico Paz

COMO - Si chiude con il pareggio per 1-1 tra il Como e il Genoa la 3ª giornata di Serie A . Nel 'Monday Night' dello Stadio 'Sinigaglia' , lariani e rossoblù si dividono la posta in palio. Lombardi avanti nel primo tempo con la prodezza di Nico Paz al 13', liguri che trovano il gol del pareggio in pieno recupero (92') con l'acuto di Ekuban dopo il rosso diretto a Ramon (88') . Beffa atroce per Fabregas che sale a 4 punti, in coabitazione con Cagliari e Torino . Raggiunge invece quota 2 il Genoa di Vieira che, dopo due giornate di ottima fase difensiva e attacco dalle polveri bagnate, trova finalmente la prima rete della sua stagione.

Como-Genoa 1-1: cronaca, tabellino e statistiche

Una magia di Nico Paz sblocca il match

Ritmi altissimi in apertura di gara con il Genoa che spaventa il Como in due occasioni: al 1' i rossoblù si distendono in contropiede con Norton-Cuffy. L'ex Millwall, dalla destra, mette un bel pallone in area su cui Colombo non riesce a intervenire. Al 10' ci prova invece Masini, la cui conclusione viene murata dalla difesa lariana. Passano solo tre minuti e il Como sblocca la partita. Protagonista in negativo Colombo che, al 13', apre male il pallone verso l'esterno per la transizione offensiva rossoblù: il più attento è Kuhn che intercetta la sfera e serve Morata. Lo spagnolo appoggia a Nico Paz che, sulla trequarti, prima evita la marcatura di Masini ruotando su sé stesso e poi lascia partire un violento mancino che si insacca alle spalle di Leali. Il 'Sinigaglia' è in visibilio. La prodezza del classe 2004 scatena il Como che, al 30', va a un passo dal 2-0. Kuhn supera Martin in velocità e si presenta a tu per tu con Leali. L'estremo difensore compie un miracolo di piede sull'ex Celtic ma sulla ribattuta Morata fallisce clamorosamente il raddoppio a porta sguarnita. Sospiro di sollievo per il Genoa che al 34' sfiora il pareggio: Malinovskyi serve Martin che, con astuzia, scarica dietro per Colombo. L'ex Empoli calcia da dentro l'area ma Butez si oppone. Sulla ribattuta ci prova ancora Masini ma la provvidenziale deviazione di Valle salva il Como. Sul ribaltamento di fronte sono invece i padroni di casa a rendersi ancora pericolosi, al 36', quando Kuhn fa il bello e cattivo tempo sull'out di destra. Il tedesco è ispirato e serve in profondità Morata ma l'ex Milan e Juve non inquadra lo specchio della porta.

Vojvoda sfiora il raddoppio, Ekuban beffa il Como al 92'

Nella ripresa, il Genoa preme sull'acceleratore senza tuttavia creare grossi patemi alla porta di Butez. I rossoblù ci provano in avvio con Malinovskyi e Vasquez ma le conclusioni dell'ucraino e del messicano vengono entrambe neutralizzate dalla retroguardia lariana. I ritmi calano ma i padroni di casa giocano con la solita grande qualità: al 63' triangolo in mezzo al campo tra Nico Paz e Caqueret. L'ex Lione ci prova da fuori area con il destro ma la sua conclusione si spegne sul fondo. Cinque minuti dopo (68'), la squadra di Fabregas sfiora ancora una volta il raddoppio: Vojvoda impegna Leali con un tiro violento ma centrale. Sulla ribattuta Norton-Cuffy anticipa Douvikas (entrato al 65' al posto di un evanescente Morata) nel cuore dell'area di rigore rossoblù e allontana il pericolo. Vieira rischia il tutto per tutto giocandosi la doppia carta Valentin Carboni-Ekuban per dare più peso alla fase offensiva genoana. Al 78' è proprio il neoentrato ghanese a creare i presupposti per il pareggio: il classe 1994 sfreccia sulla destra servendo Colombo, la cui conclusione con il sinistro viene deviata in angolo. Il Genoa non ci sta e va ancora una volta vicino al pareggio: all'81' ci prova Ostigard con un bel colpo di testa deviato dalla difesa lombarda. All'88' la svolta del match: il Como resta in dieci uomini. Rosso diretto per Ramon complice una durissima entrata, con il piede a martello, su Messias. Quando il successo dei padroni di casa sembra scritto, arriva a sorpresa il pareggio del Genoa: uno-due tra Carboni e Messias sulla destra, palla per Norton-Cuffy che, tutto solo, entra in area e calcia. Sergi Roberto devia la conclusione dell'inglese sul palo ma Ekuban è bravo e reattivo a ribattere in rete (92'). I rossoblù, galvanizzati dall'1-1, ci credono e sfiorano addirittura il colpaccio con Vasquez il cui colpo di testa al 94', centrale, viene neutralizzato da Butez.

Serie A, la classifica