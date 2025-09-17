Arbitri, Lazio-Roma a Sozza. C'è Rapuano per Verona-Juventus

ROMA - Sarà Simone Sozza ad arbitrare Lazio-Roma, derby della Capitale in programma domenica 21 settembre alle 12:30 e valido come quarta giornata del campionato di Serie A. Allo Stadio Olimpico, insieme al fischietto della sezione di Seregno, ci saranno anche gli assistenti Baccini e Vecchi, il quarto ufficiale di gara Ayroldi e gli arbitri Var Di Paolo e Massa.