Arbitri, Lazio-Roma a Sozza. C'è Rapuano per Verona-Juventus

ROMA - Sarà Simone Sozza ad arbitrare Lazio-Roma, derby della Capitale in programma domenica 21 settembre alle 12:30 e valido come quarta giornata del campionato di Serie A. Allo Stadio Olimpico, insieme al fischietto della sezione di Seregno, ci saranno anche gli assistenti Baccini e Vecchi, il quarto ufficiale di gara Ayroldi e gli arbitri Var Di Paolo e Massa.
Serie A, tutte le designazioni della quarta giornata
Il quarto turno di campionato si apre venerdì (19 settembre) con l'anticipo dello Stadio 'Via del Mare' Lecce-Cagliari che sarà diretto da Luca Zufferli di Udine. Sabato 20 tre gare in programma: Bologna-Genoa alle 15 (arbitra Collu di Cagliari), Verona-Juventus alle 18 (Rapuano di Rimini) e Udinese-Milan alle 20.45 (Doveri di Roma). Domenica, oltre al derby di Roma, alle 15 Cremonese-Parma (La Penna di Roma) e Torino-Atalanta (Colombo di Como), alle 18 Fiorentina-Como (Bonacina di Bergamo) e alle 20:45 Inter-Sassuolo (Marinelli di Tivoli). Chiuderà il programma il Monday Night tra il Napoli campione d'Italia e il neopromosso Pisa. A dirigere il match del Maradona sarà Valerio Crezzini, arbitro della sezione di Siena.