Dove vedere Lecce-Cagliari in tv? Dazn o Sky, orario

La quarta giornata di Serie A si apre con l'anticipo tra Lecce e Cagliari. Gli uomini di Eusebio Di Francesco cercano punti dopo due sconfitte consecutive mentre la squadra di Fabio Pisacane vuole dare continuità al successo ottenuto nell'ultimo turno contro il Parma.
Lecce-Cagliari, l'orario
Lecce-Cagliari si disputerà oggi, venerdì 19 settembre, alle ore 20:45 allo stadio Via del Mare di Lecce.
Dove vedere Lecce-Cagliari in diretta tv
Lecce-Cagliari sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Lecce-Cagliari, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Di Francesco e Pisacane
LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Siebert, Gallo; L.Coulibaly, Ramadani, A.Sala; Tete Morente, Stulic, Sottil. Allenatore: Di Francesco.
A disposizione:Frucht, Samooja, N'Dri, Tiago Gabriel, Berisha, Perez, Helgason, Kouassi, Pierotti, Camarda, Banda, Gorter, Kaba, Kovac.
Indisponibili: Pierret, Jean e Marchwinski.
Squalificati: -. Diffidati: -.
CAGLIARI (4-4-1-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Palestra, Deiola, Prati, Adopo; Folorunsho; Belotti. Allenatore: Pisacane.
A disposizione:Ciocci, Sarno, Zè Pedro, Rodriguez, Idrissi, Di Pardo, Mazzitelli, Rog, Cavuoti, Kilicsoy, Gaetano, Felici, Borrelli, Esposito, Pavoletti.
Indisponibili: -.
Squalificati: -. Diffidati: -.
