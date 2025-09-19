Dove vedere Lecce-Cagliari in tv? Dazn o Sky, orario

Lecce-Cagliari, l'orario

Lecce-Cagliari si disputerà oggi, venerdì 19 settembre, alle ore 20:45 allo stadio Via del Mare di Lecce.

Dove vedere Lecce-Cagliari in diretta tv

Lecce-Cagliari sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Lecce-Cagliari, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.