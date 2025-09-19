Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Dove vedere Lecce-Cagliari in tv? Dazn o Sky, orario

Tutte le informazioni sulla partita del Via del Mare, valida per la quarta giornata di Serie A: le possibili scelte di formazione
Dove vedere Lecce-Cagliari in tv? Dazn o Sky, orario

La quarta giornata di Serie A si apre con l'anticipo tra Lecce e Cagliari. Gli uomini di Eusebio Di Francesco cercano punti dopo due sconfitte consecutive mentre la squadra di Fabio Pisacane vuole dare continuità al successo ottenuto nell'ultimo turno contro il Parma.

Lecce-Cagliari, l'orario

Lecce-Cagliari si disputerà oggi, venerdì 19 settembre, alle ore 20:45 allo stadio Via del Mare di Lecce.

Dove vedere Lecce-Cagliari in diretta tv

Lecce-Cagliari sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Lecce-Cagliari, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Di Francesco e Pisacane

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Siebert, Gallo; L.Coulibaly, Ramadani, A.Sala; Tete Morente, Stulic, Sottil. Allenatore: Di Francesco.

A disposizione:Frucht, Samooja, N'Dri, Tiago Gabriel, Berisha, Perez, Helgason, Kouassi, Pierotti, Camarda, Banda, Gorter, Kaba, Kovac.

Indisponibili: Pierret, Jean e Marchwinski.

Squalificati: -. Diffidati: -.

CAGLIARI (4-4-1-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Palestra, Deiola, Prati, Adopo; Folorunsho; Belotti. Allenatore: Pisacane.

A disposizione:Ciocci, Sarno, Zè Pedro, Rodriguez, Idrissi, Di Pardo, Mazzitelli, Rog, Cavuoti, Kilicsoy, Gaetano, Felici, Borrelli, Esposito, Pavoletti.

Indisponibili: -.

Squalificati: -. Diffidati: -.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

La quarta giornata di Serie A si apre con l'anticipo tra Lecce e Cagliari. Gli uomini di Eusebio Di Francesco cercano punti dopo due sconfitte consecutive mentre la squadra di Fabio Pisacane vuole dare continuità al successo ottenuto nell'ultimo turno contro il Parma.

Lecce-Cagliari, l'orario

Lecce-Cagliari si disputerà oggi, venerdì 19 settembre, alle ore 20:45 allo stadio Via del Mare di Lecce.

Dove vedere Lecce-Cagliari in diretta tv

Lecce-Cagliari sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Lecce-Cagliari, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Gli arbitri della quarta giornataLe ultime di Serie A
1
Dove vedere Lecce-Cagliari in tv? Dazn o Sky, orario
2
Le probabili formazioni di Di Francesco e Pisacane

Serie A, i migliori video