Dove vedere Verona-Juve in tv? Dazn o Sky, orario

Il Verona ospita la Juventus nella quarta giornata di Serie A : i gialloblù di Paolo Zanetti sono ancora alla ricerca della prima vittora in campionato mentre i bianconeri di Igor Tudor sono a punteggio pieno insieme al Napoli con nove punti.

Verona-Juve, l'orario

Verona-Juve si disputerà oggi, sabato 20 settembre, alle ore 18 allo stadio Bentegodi di Verona.

Dove vedere Verona-Juve in diretta tv

Verona-Juve sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Verona-Juve, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Zanetti e Tudor

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa-Akpro, Bernede, Bradaric; Orban, Giovane. Allenatore: Zanetti

A disposizione: 34 Perilli, 94 Toniolo, 19 Slotsager, 23 Ebosse, 37 Bella-Kotchap, 4 Yellu, 36 Niasse, 73 Al-Musrati, 20 Kastanos, 9 Sarr, 72 Ajayi, 90 Vermesan

Indisponibili: Fallou, Gagliardini, Harroui, Mosquera, Oyegoke, Suslov, Valentini

Squalificati: - Diffidati: -

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Locatelli, McKennie, Cambiaso; David, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Tudor

A disposizione: 1 Perin, 23 Pinsoglio, 3 Bremer, 24 Rugani, 32 Cabal, 17 Adzic, 18 Kostic, 19 K.Thuram, 8 Koopmeiners, 11 Zhegrova, 7 Conceiçao, 20 Openda

Indisponibili: Milik, Miretti

Squalificati: - Diffidati: -