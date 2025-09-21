Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Il ritiro, il brunch, la palestra: così Lazio e Roma arrivano a un derby mondiale

Si gioca alle 12.30, le due squadre hanno trascorso la notte e le prime ore della mattina a Formello e Trigoria: ecco come
Marota- Zucchelli
2 min

Si gioca alle 12: 30, orario abbastanza inedito per il derby. Qualche ex giocatore, in questi giorni, sussurrava: "Ai miei tempi sarebbe stato meglio, magari il tempo sarebbe passato prima". Oggi non è più così. Oggi si dorme prima della partita anche se sia a Formello sia a Trigoria la sveglia suona presto. Il programma è quello di una partita all'ora di pranzo: sveglia, colazione rapida, attivazione muscolare in palestra, rapido brunch, partenza per lo stadio. Intorno alle 11, massimo 11.15, le due squadre saranno all'Olimpico. Tutto esaurito - cordoni di sicurezza permettendo -, con oltre 62mila spettatori. Attese coreografie, da una parte e dall'altra. 

Derby della Capitale, giocatori da tutto il mondo

La partita di oggi sarà guardata - e vissuta - davvero in tutto il mondo. La stracittadina verrà trasmessa su molteplici emittenti internazionali non soltanto per il prestigio del match in sé; a giocare il derby, da titolari o subentrati, potrebbero infatti essere una cinquantina di calciatori provenienti da 22 Stati di tre diversi continenti, Europa, Africa e Sudamerica. Dopo l’Italia, che mette a disposizione di Sarri e Gasperini 17 calciatori, il secondo Paese più rappresentato sarà la Spagna, con 4 interpreti, Angeliño ed Hermoso da una parte e Gila e Pedro dall’altra. Seguono a due l’Argentina (Castellanos e Soulé, con Dybala sarebbero stati tre), la Polonia (Ziolkowski e Zelezny), la Grecia (Mandas e Tsimikas), l’Olanda (Noslin e Rensch), la Francia (Guendouzi e Koné) e il Marocco (Belahyane ed El Aynaoui). Quasi tutti potrebbero incontrare difficoltà a causa del clima: sono previsti picchi di oltre 30 gradi durante il match. L’orario delle 12.30, scelto dopo la guerriglia tra le tifoserie verificatasi nell’ultima stracittadina in notturna, è stata una scelta obbligata per ragioni di sicurezza. Sono più di 1.500 gli agenti impiegati per garantire l’incolumità dei tifosi, 700 circa gli steward, cancelli aperti dalle 10.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Lazio, i convocati di SarriRoma, i convocati di Gasperini