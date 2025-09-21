Pari tra Cremonese e Parma: Nicola ancora imbattuto, Cuesta a secco

0-0 tra Cremonese e Parma: pari senza gol allo Zini

Parte fortissimo il Parma che dopo appena nove minuti sfiora il vantaggio colpendo un palo con Pellegrino: traversone di Valeri dalla sinistra, l'argentino salta bene di testa, la sua specialità, ma il palo gli evita il gol. Lo stesso Pellegrino si fa pericoloso ancora una votla all mezz'ora di gioco, con un'ottima combinazione con il compagno di reparto Cutrone. Stavolta è Audero a bloccare il pallone e negare la rete. Lo spartito non cambia nella ripresa e il Parma crea di più rendendosi pericoloso specialmente con Pellegrino e qualche tiro dalla distanza di Bernabé che mette in difficoltà il portiere avversario. Parma che attacca anche nel finale con Almqvist tra i più attivi: imbuca per Delprato a tu per tu con Audero, ma il portiere respinge ancora.