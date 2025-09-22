Napoli-Pisa 3-2: Gilmour, Spinazzola e Lucca mandano Conte in vetta da solo

Spina, Lucca e il brivido finale

Un canovaccio più o meno simile nel secondo tempo con il Napoli a spingere sulle fasce con Spinazzola e Politano e il Pisa a difendersi, ma capace di trovare il pareggio con un rigore trasformato da Nzola per un tocco di mani di Beukema in area di rigore. Gol che ha risvegliato il Napoli, che nel frattempo aveva messo dentro Lobotka e Anguissa per Gilmour ed Elmas. Si creano mischie in area, azioni confuse, una di queste risolta da Spinazzola con un destro da fuori area che non ha lasciato scampo a Semper (73’). Corsa folle verso la panchina, primato assaporato e poi pregustato quando Lucca, altro subentrato, ha segnato con un gran destro sul primo palo il gol del 3-1 (83’). Sembrava il preludio a un finale tranquillo e invece una leggerezza di Di Lorenzo ha regalato il pallone ad Angori che l’ha appoggiata a Lorran per il 3-2 (90’). Un gol che ha regalato speranza al Pisa e 6 minuti di fuoco, gestiti dal Napoli con il brivido. Sei minuti di recupero da far sfilar via per ritrovare la vetta solitaria. Quattro su quattro, l’allungo è servito.