Bove e il ‘cane malato’: “Vi svelo la verità su quel soprannome di Mourinho”. Poi parla di Pellegrini

Altro che 'cane malato'. Edoardo Bove quando parla di Mourinho non riesce a rimanere freddo e lucido. L'esperienza a Roma con il tecnico portoghese è stata troppo importante per lui. "In estate l'ho sentito. José è il mio papà calcistico, si era fatto vivo subito, a dicembre, con mio padre che lo adora". Così Edoardo racconta lo Special One durante l'intervista concessa al nostro direttore Ivan Zazzaroni .

Bove chiarisce il soprannome "cane malato"

Bove chiarisce poi il senso di quel soprannome che José gli affibbiò a Roma, quel 'cane malato' che qualcuno interpretò male. "Rispose così a una domanda in conferenza stampa, per lui ero e resto Edu. Alla portoghese. Eduardo".

Le bellissime parole di Bove per Pellegrini

Il giovane calciatore romano parla poi di un altro giocatore della Roma che, con la fascia al braccio, è stato spesso contestato dalla tifoseria. Il suo gol nell'ultimo derby potrebbe però aver cambiato tutto: "Ti confesso che in questi giorni sono particolarmente felice per Lorenzo (Pellegrini, nda), un ragazzo d’oro, positivo. Lollo è uno che sta sulle sue, è riservato. Forse per questo qualcuno non l’ha capito".