Bove e il ‘cane malato’: “Vi svelo la verità su quel soprannome di Mourinho”. Poi parla di Pellegrini

Altro che 'cane malato'. Edoardo Bove quando parla di Mourinho non riesce a rimanere freddo e lucido. L'esperienza a Roma con il tecnico portoghese è stata troppo importante per lui. "In estate l'ho sentito. José è il mio papà calcistico, si era fatto vivo subito, a dicembre, con mio padre che lo adora". Così Edoardo racconta lo Special One durante l'intervista concessa al nostro direttore Ivan Zazzaroni.
Bove chiarisce il soprannome "cane malato"
Bove chiarisce poi il senso di quel soprannome che José gli affibbiò a Roma, quel 'cane malato' che qualcuno interpretò male. "Rispose così a una domanda in conferenza stampa, per lui ero e resto Edu. Alla portoghese. Eduardo".
Le bellissime parole di Bove per Pellegrini
Il giovane calciatore romano parla poi di un altro giocatore della Roma che, con la fascia al braccio, è stato spesso contestato dalla tifoseria. Il suo gol nell'ultimo derby potrebbe però aver cambiato tutto: "Ti confesso che in questi giorni sono particolarmente felice per Lorenzo (Pellegrini, nda), un ragazzo d’oro, positivo. Lollo è uno che sta sulle sue, è riservato. Forse per questo qualcuno non l’ha capito".