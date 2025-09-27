Dove vedere Juve-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario

Cresce l'attesa per il confronto tra la Juve di Igor Tudor e l'Atalanta di Ivan Juric, protagoniste della sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie A. I bianconeri, finora imbattuti in questa stagione, vogliono tornare a vincere dopo il pari di Verona, mentre la Dea ha intenzione di trovare continuità dopo il convincente successo di Torino.
Juve-Atalanta, l'orario
Juve-Atalanta andrà in scena oggi, sabato 27 settembre, alle ore 18 all'Allianz Stadium di Torino.
Dove vedere Juve-Atalanta in diretta tv
Juve-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. L'app di DAZN è disponibile su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Juve-Atalanta, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Tudor e Juric
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Zhegrova, Yildiz; David. Allenatore: Tudor.
A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Cabal, Joao Mario, Adzic, Kostic, Koopmeiners, Conceiçao, Openda, Vlahovic.
Indisponibili: Milik, Miretti. Squalificati: -. Diffidati: -.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Sulemana; Krstovic. Allenatore: Juric.
A disposizione: Rossi, Sportiello, Obric, Bernasconi, Musah, Ederson, Brescianini, Lookman, De Ketelaere, Maldini.
Indisponibili: Zalewski, Hien, Scalvini, Scamacca, Kolasinac, Bakker. Squalificati: -. Diffidati: -.
