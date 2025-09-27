Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Dove vedere Juve-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sul confronto tra bianconeri e nerazzurri allo Stadium: le probabili scelte di formazione di Tudor e Juric

Cresce l'attesa per il confronto tra la Juve di Igor Tudor e l'Atalanta di Ivan Juric, protagoniste della sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie A. I bianconeri, finora imbattuti in questa stagione, vogliono tornare a vincere dopo il pari di Verona, mentre la Dea ha intenzione di trovare continuità dopo il convincente successo di Torino.

Juve-Atalanta, l'orario

Juve-Atalanta andrà in scena oggi, sabato 27 settembre, alle ore 18 all'Allianz Stadium di Torino.

Dove vedere Juve-Atalanta in diretta tv

Juve-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. L'app di DAZN è disponibile su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Juve-Atalanta, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Tudor e Juric

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Zhegrova, Yildiz; David. Allenatore: Tudor.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Cabal, Joao Mario, Adzic, Kostic, Koopmeiners, Conceiçao, Openda, Vlahovic.

Indisponibili: Milik, Miretti. Squalificati: -. Diffidati: -.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Sulemana; Krstovic. Allenatore: Juric.

A disposizione: Rossi, Sportiello, Obric, Bernasconi, Musah, Ederson, Brescianini, Lookman, De Ketelaere, Maldini.

Indisponibili: Zalewski, Hien, Scalvini, Scamacca, Kolasinac, Bakker. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Cresce l'attesa per il confronto tra la Juve di Igor Tudor e l'Atalanta di Ivan Juric, protagoniste della sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie A. I bianconeri, finora imbattuti in questa stagione, vogliono tornare a vincere dopo il pari di Verona, mentre la Dea ha intenzione di trovare continuità dopo il convincente successo di Torino.

Juve-Atalanta, l'orario

Juve-Atalanta andrà in scena oggi, sabato 27 settembre, alle ore 18 all'Allianz Stadium di Torino.

Dove vedere Juve-Atalanta in diretta tv

Juve-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. L'app di DAZN è disponibile su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Juve-Atalanta, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Juve, CdA e nuovi contiBilancio Juve 2025
1
Dove vedere Juve-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario
2
Le probabili formazioni di Tudor e Juric