Dove vedere Juve-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario

Cresce l'attesa per il confronto tra la Juve di Igor Tudor e l' Atalanta di Ivan Juric, protagoniste della sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie A . I bianconeri, finora imbattuti in questa stagione, vogliono tornare a vincere dopo il pari di Verona, mentre la Dea ha intenzione di trovare continuità dopo il convincente successo di Torino.

Juve-Atalanta, l'orario

Juve-Atalanta andrà in scena oggi, sabato 27 settembre, alle ore 18 all'Allianz Stadium di Torino.

Dove vedere Juve-Atalanta in diretta tv

Juve-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. L'app di DAZN è disponibile su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Juve-Atalanta, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.