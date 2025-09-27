Dove vedere Cagliari-Inter in tv? Dazn o Sky, orario

Cagliari-Inter, l'orario

Cagliari-Inter si disputerà oggi, sabato 27 settembre, alle ore 20:45 all'Unipol Domus.

Dove vedere Cagliari-Inter in diretta tv

Cagliari-Inter sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport.

Cagliari-Inter, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.