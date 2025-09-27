Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Dove vedere Cagliari-Inter in tv? Dazn o Sky, orario

In occasione della quinta giornata di Serie A, la squadra di Chivu fa visita alla formazione di Pisacane: le probabili scelte dei due allenatori

Il Cagliari di Fabio Pisacane ospita l'Inter di Cristian Chivu in occasione della sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie A. Nerazzurri in cerca di continuità, dopo un avvio di stagione caratterizzato da alti e bassi, mentre i sardi vogliono confermare quanto di buono fatto a Lecce contro la squadra di Di Francesco.

Cagliari-Inter, l'orario

Cagliari-Inter si disputerà oggi, sabato 27 settembre, alle ore 20:45 all'Unipol Domus.

Dove vedere Cagliari-Inter in diretta tv

Cagliari-Inter sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport.

Cagliari-Inter, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Pisacane e Chivu

CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Obert; S. Esposito, Belotti. Allenatore: Pisacane.

A disposizione: Ciocci, Sarno, Rodriguez, Idrissi, Di Pardo, Deiola, Mazzitelli, Rog, Liteta, Cavuoti, Kilicsoy, Gaetano, Felici, Borrelli, Pavoletti.

Indisponibili: Radunovic, Zappa, Luvumbo, Pintus. Squalificati: -. Diffidati: -.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Chivu.

A disposizione: J. Martinez, Di Gennaro, Bisseck, De Vrij, Palacios, Darmian, Dimarco, Dumfries, Diouf, Frattesi, Zielinski, Sucic, Bonny, P. Esposito.

Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

 

