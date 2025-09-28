Dove vedere Roma-Verona in tv? Dazn o Sky, orario

Dopo i successi nel derby e contro il Nizza in Europa League, la Roma torna in campo all'Olimpico. La squara di Gasperini , in occasione dlla quinta giornata di Serie A, ospita il Verona di Zanetti , reduce dal pareggio interno contro la Juventus nelll'ultimo turno. I giallorossi vogliono conquistare il quarto successo in cinque partite di campionato.

Roma-Verona, l'orario

Roma-Verona si disputerà oggi, domenica 28 settembre, alle ore 15:00 allo stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Roma-Verona in diretta tv

Roma-Verona sarà trasmessa in diretta tv su DAZN.

Roma-Verona, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.