Dove vedere Roma-Verona in tv? Dazn o Sky, orario

Dopo i successi nel derby e contro il Nizza in Europa League, la Roma torna in campo all'Olimpico. La squara di Gasperini, in occasione dlla quinta giornata di Serie A, ospita il Verona di Zanetti, reduce dal pareggio interno contro la Juventus nelll'ultimo turno. I giallorossi vogliono conquistare il quarto successo in cinque partite di campionato.
Roma-Verona, l'orario
Roma-Verona si disputerà oggi, domenica 28 settembre, alle ore 15:00 allo stadio Olimpico di Roma.
Dove vedere Roma-Verona in diretta tv
Roma-Verona sarà trasmessa in diretta tv su DAZN.
Roma-Verona, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Gasperini e Zanetti
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka; Rensch, Cristante, Kone, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. Allenatore: Gasperini.
A disposizione: Gollini, Vasquez, Ghilardi, Ziolkowski, Hermoso, Wesley, Tsimikas, Sangaré, Pisilli, El Aynaoui, Baldanzi, Pellegrini, Dovbyk.
Indisponibili: Bailey, Dybala. Squalificati: -. Diffidati: -.
VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. Allenatore: Zanetti.
A disposizione: Perilli, Castagnini, Slotsager, Ebosse, Bella-Kotchap, Fallou, Yellu, Gagliardini, Monticelli, Niasse, Al-Musrati, Kastanos, Sarr, Ajayi.
Indisponibili: Harroui, Mosquera, Oyegoke, Suslov, Valentini. Squalificati: -. Diffidati: -.
