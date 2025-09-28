Il Sassuolo ritrova la vittoria contro l'Udinese: Laurienté la sblocca, Koné raddoppia e Iannoni la chiude

Il Sassuolo di Fabio Grosso ritrova la vittoria , battendo l' Udinese di Runjaic al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia. Decisive le reti realizzate, nel primo tempo, da Laurienté e Koné e, nella seconda frazione, dal giovane Iannoni . Ai friulani, invece, non basta il gol di Davis nella ripresa. Protagonista anche il Var , con due on field review per Perenzoni .

Sassuolo-Udinese 3-1: Grosso torna a vincere, ai friulani non basta il gol di Davis

Partenza sprint del Sassuolo di Fabio Grosso, che mette subito in discesa la gara con il gol di Laurienté, bravo a finalizzare l'assist di Domenico Berardi all'8' del primo tempo. Passano quattro minuti e i padroni di casa raddoppiano, con l'iniziativa di Koné che beffa Palma e supera per la seconda volta Sava. All'alba dell'intervallo, la sala Var interviene per ben due volte per correggere le decisioni dell'arbitro Perenzoni all'interno dei 16 metri del Sassuolo. Revocati entrambi i rigori inizialmente concessi all'Udinese, con canonico on field review e annuncio ascoltato da tutto lo stadio. Il secondo tempo, invece, si apre con l'assalto degli ospiti, che al 55' trovano il momentaneo 2-1 con il solito Davis, reattivo nel lanciarsi in scivolata sulla corta respinta di Muric. Tap-in vincente del centravanti bianconero. Grosso capisce il momento complicato e inserisce forze fresche in attacco e in mezzo al campo, raccogliendo i frutti delle sue mosse al minuto 81, quando Edoardo Iannoni deposita in rete il bellissimo cross di Fadera, punendo di testa l'incolpevole Sava. Primo gol in Serie A per lui. Tre punti importanti per i neroverdi, che salgono così a quota 6, portandosi a -1 proprio dai bianconeri.