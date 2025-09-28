Il Sassuolo ritrova la vittoria contro l'Udinese: Laurienté la sblocca, Koné raddoppia e Iannoni la chiude

Il Sassuolo di Fabio Grosso ritrova la vittoria, battendo l'Udinese di Runjaic al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia. Decisive le reti realizzate, nel primo tempo, da Laurienté e Koné e, nella seconda frazione, dal giovane Iannoni. Ai friulani, invece, non basta il gol di Davis nella ripresa. Protagonista anche il Var, con due on field review per Perenzoni.
Sassuolo-Udinese 3-1: Grosso torna a vincere, ai friulani non basta il gol di Davis
Partenza sprint del Sassuolo di Fabio Grosso, che mette subito in discesa la gara con il gol di Laurienté, bravo a finalizzare l'assist di Domenico Berardi all'8' del primo tempo. Passano quattro minuti e i padroni di casa raddoppiano, con l'iniziativa di Koné che beffa Palma e supera per la seconda volta Sava. All'alba dell'intervallo, la sala Var interviene per ben due volte per correggere le decisioni dell'arbitro Perenzoni all'interno dei 16 metri del Sassuolo. Revocati entrambi i rigori inizialmente concessi all'Udinese, con canonico on field review e annuncio ascoltato da tutto lo stadio. Il secondo tempo, invece, si apre con l'assalto degli ospiti, che al 55' trovano il momentaneo 2-1 con il solito Davis, reattivo nel lanciarsi in scivolata sulla corta respinta di Muric. Tap-in vincente del centravanti bianconero. Grosso capisce il momento complicato e inserisce forze fresche in attacco e in mezzo al campo, raccogliendo i frutti delle sue mosse al minuto 81, quando Edoardo Iannoni deposita in rete il bellissimo cross di Fadera, punendo di testa l'incolpevole Sava. Primo gol in Serie A per lui. Tre punti importanti per i neroverdi, che salgono così a quota 6, portandosi a -1 proprio dai bianconeri.