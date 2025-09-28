La Fiorentina frena anche a Pisa: il derby finisce 0-0. Il Var annulla un gol a Meister

Pisa-Fiorentina 0-0: Kean ci prova ma non segna. Il Var annulla il gol vittoria a Meister

Nzola e Kean pericolosi in avvio, con l'attaccante della Nazionale vicinissimo al vantaggio con un diagonale dal limite dell'area, che si spegne di poco fuori. Traversa di Nzola, ex di turno, al 12' sul cross di Akinsanmiro, con il colpo di testa dell'attaccante nerazzurro che rappresenta anche la chance più importante dei primi 45 minuti. Nella ripresa, la partita resta frizzante, con Kean che prova a suonare la carica e a creare i presupposti per sbloccare il derby dell'Arno, ma senza particolari fortune. Al 71', l'episodio che rischia di cambiare le sorti dell'incontro: Meister vince un rimpallo sulla trequarti offensiva e disegna un arcobaleno con il sinistro, scavalcando De Gea e facendo esplodere il pubblico di casa. La sala Var, però, rileva un fallo di mano del centravanti danese un attimo prima della conclusione e annulla il possibile 1-0 della squadra di Gilardino, seguendo il concetto di immediatezza dettato dal regolamento. Nel finale, Kean ha sul piede l'occasione per segnare un gol importantissimo per Pioli, ma viene limitato da Canestrelli e calcia alle stelle da buona posizione. Finisce 0-0, con la Fiorentina che non riesce ad invertire il trend negativo. Punto prezioso in ottica salvezza per il Pisa.