La classifica della Serie A aggiornata dopo Milan-Napoli: cosa cambia in testa

ROMA - La quinta giornata di Serie A fa registrare la prima sconfitta in campionato da parte del Napoli; i campioni d’Italia perdono contro il Milan a San Siro per 2-1, e dopo l’aggancio in vetta della Roma, anche i rossoneri raggiungono la squadra di Conte al vertice. Tre squadre al comando della classifica, con la Juventus a una sola lunghezza di distacco e con Inter e Atalanta che attualmente accusano un margine di ritardo di tre punti: è un campionato equilibratissimo, dove soltanto Juve, Atalanta e Cremonese sono ancora imbattute.