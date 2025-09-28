La classifica della Serie A aggiornata dopo Milan-Napoli: cosa cambia in testa

ROMA - La quinta giornata di Serie A fa registrare la prima sconfitta in campionato da parte del Napoli; i campioni d’Italia perdono contro il Milan a San Siro per 2-1, e dopo l’aggancio in vetta della Roma, anche i rossoneri raggiungono la squadra di Conte al vertice. Tre squadre al comando della classifica, con la Juventus a una sola lunghezza di distacco e con Inter e Atalanta che attualmente accusano un margine di ritardo di tre punti: è un campionato equilibratissimo, dove soltanto Juve, Atalanta e Cremonese sono ancora imbattute.
Serie A, nel prossimo turno altro scontro al vertice
Le tre squadre in testa alla classifica scenderanno in campo domenica 5 ottobre: la Roma sarà di scena a Firenze contro una Fiorentina in piena crisi di risultati, il Napoli cercherà di riscattarsi nello scontro casalingo contro il Genoa mentre il posticipo serale della domenica sarà Juventus-Milan, con i bianconeri di Tudor pronti a mandare un segnale al campionato dopo i due ultimi pareggi consecutivi ottenuti contro Verona e Atalanta.