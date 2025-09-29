Dove vedere Parma-Torino in tv? Dazn o Sky, orario

Parma-Torino è uno dei due posticipi del lunedì che chiuderanno la quinta giornata del campionato di Serie A . La squadra di Cuesta è ancora alla ricerca dei primi tre punti in questa Serie A mentre gli uomini di Baroni vogliono dare continuità all'ultimo successo in Coppa Italia.

Parma-Torino, l'orario

Parma-Torino si disputerà oggi, lunedì 29 settembre, alle ore 18:30 allo stadio Tardini di Parma.

Dove vedere Parma-Torino in diretta tv

Parma-Torino sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN.

Parma-Torino, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.