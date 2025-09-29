Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Dove vedere Parma-Torino in tv? Dazn o Sky, orario

Cuesta cerca la prima vittoria in Serie A contro gli uomini di Baroni: le possibili scelte dei due allenatori
Dove vedere Parma-Torino in tv? Dazn o Sky, orario

Parma-Torino è uno dei due posticipi del lunedì che chiuderanno la quinta giornata del campionato di Serie A. La squadra di Cuesta è ancora alla ricerca dei primi tre punti in questa Serie A mentre gli uomini di Baroni vogliono dare continuità all'ultimo successo in Coppa Italia.

Parma-Torino, l'orario

Parma-Torino si disputerà oggi, lunedì 29 settembre, alle ore 18:30 allo stadio Tardini di Parma.

Dove vedere Parma-Torino in diretta tv

Parma-Torino sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN.

Parma-Torino, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Cuesta e Baroni

PARMA (3-5-2): Suzuki, Delprato, Circati, Ndiaye; Almqvist, Bernabe, Keita, Ordonez, Valeri; Pellegrino, Cutrone. Allenatore: Cuesta

A disposizione: 40 Corvi, 66 Rinaldi, 37 Troilo, 27 Britschgi, 18 Lovik, 22 Sorensen, 64 Trabucchi, 8 Estevez, 65 Plicco, 7 Benedyczak, 11Almqvist, 19 Begic, 98 Oristanio

Indisponibili: Ondrejka, Frigan, Valenti, Hernani, Cremaschi, Djuric.

Squalificati: -. Diffidati: -

TORINO (3-4-2-1): Israel, Coco, Maripan, Ismajli; Lazaro, Aslllani, Casadei, Biraghi; Ngonge, Vlasic; Simeone. Allenatore: Baroni.

A disposizione: 1 Paleari, 71 Popa, 16 Anjorin, 5 Masina, 21 Dembélé, 92 Njie, 6 Ilkhan, 8 Ilic, 66 Gineitis, 16 Pedersen, 25 Nkounkou, 61 Tameze, 7 Aboukhlal, 19 Adams, 91 Zapata.

Indisponibili: Savva, Schuurs.

Squalificati: -. Diffidati: -

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Parma-Torino è uno dei due posticipi del lunedì che chiuderanno la quinta giornata del campionato di Serie A. La squadra di Cuesta è ancora alla ricerca dei primi tre punti in questa Serie A mentre gli uomini di Baroni vogliono dare continuità all'ultimo successo in Coppa Italia.

Parma-Torino, l'orario

Parma-Torino si disputerà oggi, lunedì 29 settembre, alle ore 18:30 allo stadio Tardini di Parma.

Dove vedere Parma-Torino in diretta tv

Parma-Torino sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN.

Parma-Torino, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Serie A, la classificaSerie A, il calendario
1
Dove vedere Parma-Torino in tv? Dazn o Sky, orario
2
Le probabili formazioni di Cuesta e Baroni

Serie A, i migliori video