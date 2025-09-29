Dove vedere Parma-Torino in tv? Dazn o Sky, orario

Parma-Torino è uno dei due posticipi del lunedì che chiuderanno la quinta giornata del campionato di Serie A. La squadra di Cuesta è ancora alla ricerca dei primi tre punti in questa Serie A mentre gli uomini di Baroni vogliono dare continuità all'ultimo successo in Coppa Italia.
Parma-Torino, l'orario
Parma-Torino si disputerà oggi, lunedì 29 settembre, alle ore 18:30 allo stadio Tardini di Parma.
Dove vedere Parma-Torino in diretta tv
Parma-Torino sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN.
Parma-Torino, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Cuesta e Baroni
PARMA (3-5-2): Suzuki, Delprato, Circati, Ndiaye; Almqvist, Bernabe, Keita, Ordonez, Valeri; Pellegrino, Cutrone. Allenatore: Cuesta
A disposizione: 40 Corvi, 66 Rinaldi, 37 Troilo, 27 Britschgi, 18 Lovik, 22 Sorensen, 64 Trabucchi, 8 Estevez, 65 Plicco, 7 Benedyczak, 11Almqvist, 19 Begic, 98 Oristanio
Indisponibili: Ondrejka, Frigan, Valenti, Hernani, Cremaschi, Djuric.
Squalificati: -. Diffidati: -
TORINO (3-4-2-1): Israel, Coco, Maripan, Ismajli; Lazaro, Aslllani, Casadei, Biraghi; Ngonge, Vlasic; Simeone. Allenatore: Baroni.
A disposizione: 1 Paleari, 71 Popa, 16 Anjorin, 5 Masina, 21 Dembélé, 92 Njie, 6 Ilkhan, 8 Ilic, 66 Gineitis, 16 Pedersen, 25 Nkounkou, 61 Tameze, 7 Aboukhlal, 19 Adams, 91 Zapata.
Indisponibili: Savva, Schuurs.
Squalificati: -. Diffidati: -
