Dove vedere Genoa-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario

Il Genoa ospita la Lazio nell'ultima partita della quinta giornata di Serie A: la squadra di Vieira è ancora alla ricerca della prima vittoria di questo campionato mentre i biancocelesti devono rialzare la testa dopo la sconfitta nel derby.
Genoa-Lazio, l'orario
Genoa-Lazio si disputerà oggi, lunedì 29 settembre, alle ore 20:45 allo stadio Ferraris di Genova.
Dove vedere Genoa-Lazio in diretta tv
Genoa-Lazio sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport.
Genoa-Lazio, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NowTV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Vieira e Sarri
GENOA (4-4-1-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin, Ellertsson, Masini, Frendrup, Stanciu; Malinovskyi; Colombo. Allenatore: Vieira (squalificato, in panchina Wilson)
A disposizione: 31 Siegrist, 39 Sommariva, 34 Otoa, 20 Sabelli, 27 Marcandalli, 2 Thorsby, 76 Venturino, 30 Cuenca, 18 Ekuban, 11 Gronbaek, 21 Ekhator, 70 Cornet, 9 Vitinha, 23 Carboni.
Indisponibili: Messias, Onana.
Squalificati: Vieira (all.)
Diffidati: -
LAZIO (4-4-2): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Lu. Pellegrini; Cancellieri, Cataldi, Basic, Zaccagni; Dia, Castellanos. Allenatore: Sarri.
A disposizione: 35 Mandas, 55 Furlanetto, 25 Provstgaard, 4 Patric, 23 Hysaj, 17 Nuno Tavares, 5 Vecino, 66 Pinelli, 71 Farcomeni, 14 Noslin, 18 Isaksen, 9 Pedro.
Indisponibili: Rovella, Vecino, Dele-Bashiru, Lazzari.
Squalificati: Guendouzi, Belahyane
Diffidati: -
