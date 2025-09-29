Dove vedere Genoa-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario

Genoa-Lazio, l'orario

Genoa-Lazio si disputerà oggi, lunedì 29 settembre, alle ore 20:45 allo stadio Ferraris di Genova.

Dove vedere Genoa-Lazio in diretta tv

Genoa-Lazio sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport.

Genoa-Lazio, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NowTV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.