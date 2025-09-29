Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Dove vedere Genoa-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario

La sfida del Ferraris chiude la quinta giornata di Serie A: le possibili scelte dei due allenatori
Dove vedere Genoa-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario

Il Genoa ospita la Lazio nell'ultima partita della quinta giornata di Serie A: la squadra di Vieira è ancora alla ricerca della prima vittoria di questo campionato mentre i biancocelesti devono rialzare la testa dopo la sconfitta nel derby.

Genoa-Lazio, l'orario

Genoa-Lazio si disputerà oggi, lunedì 29 settembre, alle ore 20:45 allo stadio Ferraris di Genova.

Dove vedere Genoa-Lazio in diretta tv

Genoa-Lazio sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport.

Genoa-Lazio, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NowTV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Vieira e Sarri

GENOA (4-4-1-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin, Ellertsson, Masini, Frendrup, Stanciu; Malinovskyi; Colombo. Allenatore: Vieira (squalificato, in panchina Wilson)

A disposizione: 31 Siegrist, 39 Sommariva, 34 Otoa, 20 Sabelli, 27 Marcandalli, 2 Thorsby, 76 Venturino, 30 Cuenca, 18 Ekuban, 11 Gronbaek, 21 Ekhator, 70 Cornet, 9 Vitinha, 23 Carboni.

Indisponibili: Messias, Onana.

Squalificati: Vieira (all.)

Diffidati: -

LAZIO (4-4-2): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Lu. Pellegrini; Cancellieri, Cataldi, Basic, Zaccagni; Dia, Castellanos. Allenatore: Sarri.

A disposizione: 35 Mandas, 55 Furlanetto, 25 Provstgaard, 4 Patric, 23 Hysaj, 17 Nuno Tavares, 5 Vecino, 66 Pinelli, 71 Farcomeni, 14 Noslin, 18 Isaksen, 9 Pedro.

Indisponibili: Rovella, Vecino, Dele-Bashiru, Lazzari.

Squalificati: Guendouzi, Belahyane

Diffidati: -

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Il Genoa ospita la Lazio nell'ultima partita della quinta giornata di Serie A: la squadra di Vieira è ancora alla ricerca della prima vittoria di questo campionato mentre i biancocelesti devono rialzare la testa dopo la sconfitta nel derby.

Genoa-Lazio, l'orario

Genoa-Lazio si disputerà oggi, lunedì 29 settembre, alle ore 20:45 allo stadio Ferraris di Genova.

Dove vedere Genoa-Lazio in diretta tv

Genoa-Lazio sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport.

Genoa-Lazio, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NowTV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Serie A, la classificaSerie A, il calendario
1
Dove vedere Genoa-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario
2
Le probabili formazioni di Vieira e Sarri

Serie A, i migliori video