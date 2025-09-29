Una doppietta di Pellegrino stende il Torino: prima vittoria in campionato per il Parma

Il Parma si affida a Pellegrino: doppietta e Torino ko

Un primo tempo molto equilibrato che viene scosso dall’intervento del Var al minuto 35, in occasione del fallo di mano di Ismajli, definito “fuori sagoma” dall’arbitro Collu al termine dell’on field review. Calcio di rigore per i padroni di casa e partita che cambia grazie alla rete di Pellegrino, che apre il piattone e batte Israel con il sinistro dagli 11 metri. Il Toro fatica a reagire nel finale di frazione e allora si affida a un ispirato Ngonge a inizio ripresa: l'ex attaccante del Napoli si mette in proprio e scarica in porta una conclusione fantastica dai 20 metri, non lasciando scampo a Suzuki. Dopo il gol, i granata non riescono a tenere alti i ritmi e dunque ne approfitta il Parma che cresce e trova il gol vittoria con il solito Pellegrino: stavolta con la sua specialità, salta più in alto di tutti su un calcio d'angolo e la mette tra le gambe di Israel.