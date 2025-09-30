Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

San Siro, Inter e Milan esultano: "Un passo storico per la città e per i club"

Le due società milanesi accolgono con soddisfazione il via libera del Consiglio comunale alla vendita dello stadio
San Siro, Inter e Milan esultano: "Un passo storico per la città e per i club"© ANSA
1 min

L'accordo trovato per la vendita dello stadio San Siro e dell'area circostante, è stata accolta con soddisfazione da Inter e Milan. I due club, attraverso una nota congiunta, hanno commentato il via libera da parte del Consiglio comunale alla vendita dell'impianto calcistico, esprimendo "soddisfazione per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale della vendita di San Siro e dell'area circostante: un passo storico e decisivo per il futuro dei club e della città".

Inter e Milan: "Sarà un impianto di livello mondiale"

Le due società milanesi confermano che "in attesa della comunicazione ufficiale dell’esito del dibattito consiliare da parte della Giunta, i Club guardano con fiducia e responsabilità ai prossimi passaggi dell’iter che li porterà a realizzare un nuovo stadio che soddisfa i più elevati standard internazionali: un impianto di livello mondiale destinato a diventare una nuova icona architettonica per Milano e un simbolo della passione dei tifosi di calcio di tutto il mondo", conclude la nota.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Cosa succederà a San SiroIl Comune approva vendita stadio San Siro