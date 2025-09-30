San Siro, Inter e Milan esultano: "Un passo storico per la città e per i club"

L'accordo trovato per la vendita dello stadio San Siro e dell'area circostante, è stata accolta con soddisfazione da Inter e Milan. I due club, attraverso una nota congiunta, hanno commentato il via libera da parte del Consiglio comunale alla vendita dell'impianto calcistico, esprimendo "soddisfazione per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale della vendita di San Siro e dell'area circostante: un passo storico e decisivo per il futuro dei club e della città".