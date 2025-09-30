San Siro venduto nella notte: le prossime tappe per il nuovo stadio di Milano

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Ci sono volute oltre undici ore di seduta, ma questa notte il Consiglio comunale di Milano ha approvato la delibera per la vendita di San Siro a Milan e Inter. Poco prima delle 4, ecco il via libera che costituisce un passaggio fondamentale per dotare la città di un nuovo impianto, che promette di essere all’avanguardia e che comprende la riqualificazione dell’intera area. Un passaggio di proprietà da 197 milioni di euro che a
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte