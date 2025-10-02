Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Serie A, gli arbitri: Guida per Juve-Milan. Fiorentina-Roma a Colombo. La Penna per il Napoli

Abisso l'arbitro scelto per Bologna-Pisa, dopo il comunicato del club nerazzurro nei confronti di Rocchi. Tutte le desginazioni per la sesta giornata
2 min

Sarà Marco Guida l'arbitro scelto per dirigere Juve-Milan, sfida di cartello della sesta giornata di Serie A, in programma domenica 5 ottobre alle ore 20:45. All'Allianz Stadium, oltre al direttore di gara della sezione di Torre Annunziata, ci saranno gli assistenti Colarossi e Rossi C., il quarto ufficiale di gara Ayroldi e gli arbitri Var Di Bello e Ghersini.

Serie A, tutte le designazioni della sesta giornata

Il sesto turno di campionato si apre venerdì 3 ottobre con l'anticipo delle 20:45 al "Bentegodi" tra Verona e Sassuolo che sarà diretto da Fourneau. Sabato 4 ottobre alle 15:00 la sfida Lazio-Torino è stata assegnata a Piccinini, con Parma-Lecce mentre in contemporanea che sarà diretta da Doveri. Alle 18:00 Inter-Cremonese è stata assegnata a Feliciani, mentre Atalanta-Como a Zufferli. Domenica alle 12:30 Udinese e Cagliari saranno dirette da Arena, mentre alle 15:00 il Pisa - che ha diramato un comunicato contro il designatore Rocchi - giocherà a Bologna nella gara diretta da AbissoColombo l'arbitro scelto per la partita tra la Fiorentina e la Roma. Alle 18:00 di domenica il Napoli giocherà contro il Genoa al "Maradona" in una gara diretta da La Penna.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

