Pari tra Atalanta e Como: Perrone risponde a Samardzic

Dopo la vittoria casalinga in rimonta in Champions League, l'Atalanta viene fermata in casa dal Como: 1-1 alla New Balance Arena. Secondo pareggio consecutivo in campionato per la squadra di Juric, che rimane imbattuta in Serie A e sale al sesto posto, in attesa delle altre sfide. Juric lancia titolare Lookman per la prima volta in stagione. La partita inizia subito forte con il gol di Samardzic dopo sei minuti: sponda di Ederson in area per il trequartista che la piazza e porta avanti i suoi.
Fabregas ferma Juric a Bergamo: 1-1 tra Atalanta e Como
Perrone poco dopo salva sulla linea in scivolata il pallone calciato da Sulemana che aveva sorpassato Butez. Lo stesso argentino al 19' dalla destra fa partire un tiro cross con il sinistro. Il pallone prende una traiettoria strana, colpisce il palo, Carnesecchi prova a buttarla fuori, ma sorpassa la linea. La goal line technology conferma il gol del pareggio della squadra di Fabregas. Bergamaschi che danno l'impressione di poter tornare avanti, sia nel finale del primo tempo, con Lookman protagonista, che nella ripresa, dove i cambi trascinano la squadra. Purtroppo per Juric però non basta: la difesa del Como regge bene e porta a casa un prezioso pareggio.