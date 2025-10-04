Pari tra Atalanta e Como: Perrone risponde a Samardzic

Dopo la vittoria casalinga in rimonta in Champions League, l'Atalanta viene fermata in casa dal Como: 1-1 alla New Balance Arena. Secondo pareggio consecutivo in campionato per la squadra di Juric, che rimane imbattuta in Serie A e sale al sesto posto, in attesa delle altre sfide. Juric lancia titolare Lookman per la prima volta in stagione. La partita inizia subito forte con il gol di Samardzic dopo sei minuti: sponda di Ederson in area per il trequartista che la piazza e porta avanti i suoi.