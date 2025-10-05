Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Serie A, la classifica aggiornata dopo Juve-Milan: cosa cambia in vetta

Le squadre di Tudor e Allegri pareggiano senza reti allo Stadium: la nuova graduatoria al termine della sesta giornata di campionato
2 min

Nell'ultima sfida prima della pausa per le partite delle nazionali, Juventus e Milan non vanno oltre lo 0-0 allo Stadium. L'erroraccio dal dischetto di Pulisic costringe il Milan a chiudere la sesta giornata staccato dalla vetta. Infatti a occupare la prima posizione prima della sosta ci sono Roma e Napoli, entrambe a 15 punti, dopo le rispettive vittorie contro Fiorentina e Genoa. 

Serie A, la nuova classifica dopo Juve-Milan

Rimane alle spalle il Milan, fermo a quota 13 punti con il pareggio. La squadra di Allegri nella prossima giornata se la vedrà contro la Fiorentina di Pioli, ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato e con soli tre punti in classifica. La lotta per le cinque posizioni si amplia fino a Juventus e Inter, con i nerazzurri che nella prima partita dopo la sosta affronteranno la Roma, in una lotta caldissima al vertice. Atalanta e Bologna rimangono spettatrici interessate nei piazzamenti europei. 

Serie A, la classifica

 

