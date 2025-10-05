Serie A, la classifica aggiornata dopo Juve-Milan: cosa cambia in vetta

Nell'ultima sfida prima della pausa per le partite delle nazionali, Juventus e Milan non vanno oltre lo 0-0 allo Stadium. L'erroraccio dal dischetto di Pulisic costringe il Milan a chiudere la sesta giornata staccato dalla vetta. Infatti a occupare la prima posizione prima della sosta ci sono Roma e Napoli, entrambe a 15 punti, dopo le rispettive vittorie contro Fiorentina e Genoa.