Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

La Juve è indietro

Leggi il commento del Direttore del Corriere dello Sport - Stadio
La Juve è indietro© Juventus FC via Getty Images
Ivan Zazzaroni
3 min

Salvo la paratona di Maignan su Gatti che gli ha sparato da un metro. E salvo gli strappi di Conceição, nell’occasione l’unico valido strumento di accensione della Juve. Salvo anche i posizionamenti e i collegamenti garantiti da Modric e alcune sue giocate non solo di esterno. Luka è l’angolo della tecnica e dell’efficacia, nel momento in cui sbaglia un passaggio mi torna in mente Liedholm, applaudito da tutto San Siro al primo errore della carriera. Lui la raccontava così e a noi faceva piacere credergli. 
Salvo altro? Impossibile: Juve-Milan è stata soltanto un’ipotesi di partita di cartello alla quale non ha peraltro partecipato Jonathan David, un fantasma e pure goffo: è rimasto nell’armadio di Gabbia e Tomori.  
Per non sparlare di Leão che nei pochi minuti concessigli è riuscito a sbagliare due gol fatti. Il rigore fallito da Pulisic l’ha trattato live Allegri che gli aveva raccomandato di non tirarlo di piatto e di piatto Pulisic l’ha tirato: il pallone è finito in un garage all’aperto di Pasadena, a pochi metri da quello fulminato da Baggio trentun anni fa. 
Dopo un mese e mezzo di campionato sarebbe idiota trarre delle conclusioni: posso solo dire che il Milan è al momento più avanti della Juve perché ha un impianto presentabile e delle gerarchie tecniche definite. Leão è considerato un qualcosa in più. Talvolta in meno.  
Tudor, altro pareggio, deve ancora individuare il centravanti e non ha ancora trovato un posto a Koopmeiners, la cui crisi non è più soltanto tecnica: Locatelli garantisce più protezione, ma offre un apporto insufficiente in costruzione. McKennie, che ha sostituito a lungo Thuram, è stato al solito mobile, ma non ha mai rubato l’occhio. 
PS. Dimenticavo: salvo anche la telecronaca di Pardo detto “in purezza” che possiede il vocabolario più ricco della compagnia dei narratori e lo sa. La sua l’ascolto. Come ascolto quelle di Caressa e Zancan. Dice: echissenefrega. Frega a me. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Tudor dopo Juve-MilanAllegri su Leao

Serie A, i migliori video