Serie A, anticipi e posticipi fino a fine gennaio: ecco tutte le date con scelte a sorpresa

La Lega Serie A ha annunciato tutte le date delle partite del campionato italiano dalla 13esima giornata alla 22esima, da fine novembre fino a fine gennaio. A partire dalla 13esima giornata, doppio big match in Serie A: Milan-Lazio sabato 29 novembre alle 20:45, il giorno dopo Roma-Napoli, alla stessa ora. Tour de force per la squadra di Conte che nella giornata successiva affronterà la Juventus al Maradona: partita in programma per domenica 7 dicembre alle 20:45. I bianconeri poi giocheranno contro la Roma nella sfida valida per la 16esima giornata, sabato 20 dicembre alle 20:45.