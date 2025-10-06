Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Serie A, anticipi e posticipi fino a fine gennaio: ecco tutte le date con scelte a sorpresa

La Lega ha annunciato il programma del campionato italiano dalla 13esima alla 22esima giornata: l'elenco di tutte le gare
10 min

La Lega Serie A ha annunciato tutte le date delle partite del campionato italiano dalla 13esima giornata alla 22esima, da fine novembre fino a fine gennaio. A partire dalla 13esima giornata, doppio big match in Serie A: Milan-Lazio sabato 29 novembre alle 20:45, il giorno dopo Roma-Napoli, alla stessa ora. Tour de force per la squadra di Conte che nella giornata successiva affronterà la Juventus al Maradona: partita in programma per domenica 7 dicembre alle 20:45. I bianconeri poi giocheranno contro la Roma nella sfida valida per la 16esima giornata, sabato 20 dicembre alle 20:45.

Serie A, il programma completo con anticipi e posticipi dalla 13esima alla 22esima giornata

Inter-Napoli è in programma per la 20esima giornata con le squadre che scenderanno in campo domenica 11 gennaio alle 20:45. Cambio di orario invece per Juve-Napoli, spostato alle 18 di domenica 25 gennaio. Lo stesso giorno c'è anche Roma-Milan, ma alle 20:45. Le partite che Inter, Napoli, Bologna e Milan salteranno per la Supercoppa Italiana verranno recuperate con un turno infrasettimanale straordinario a metà gennaio. Di seguito l'elenco degli anticipi e dei posticipi del campionato di Serie A, dalla 13esima alla 22esima giornata:

13ª giornata

  • Como-Sassuolo: Venerdì 28 novembre 2025, 20:45 (Dazn/Sky)

  • Genoa-Verona: Sabato 29 novembre 2025, 15:00 (Dazn)

  • Parma-Udinese: Sabato 29 novembre 2025, 15:00 (Dazn)

  • Juventus-Cagliari: Sabato 29 novembre 2025, 18:00 (Dazn)

  • Milan-Lazio: Sabato 29 novembre 2025, 20:45 (Dazn/Sky)

  • Lecce-Torino: Domenica 30 novembre 2025, 12:30 (Dazn)

  • Pisa-Inter: Domenica 30 novembre 2025, 15:00 (Dazn)

  • Atalanta-Fiorentina: Domenica 30 novembre 2025, 18:00 (Dazn/Sky)

  • Roma-Napoli: Domenica 30 novembre 2025, 20:45 (Dazn)

  • Bologna-Cremonese: Lunedì 1 dicembre 2025, 20:45 (Dazn)

14ª giornata

  • Sassuolo-Fiorentina: Sabato 6 dicembre 2025, 15:00 (Dazn)

  • Inter-Como: Sabato 6 dicembre 2025, 18:00 (Dazn)

  • Verona-Atalanta: Sabato 6 dicembre 2025, 20:45 (Dazn/Sky)

  • Cremonese-Lecce: Domenica 7 dicembre 2025, 12:30 (Dazn)

  • Cagliari-Roma: Domenica 7 dicembre 2025, 15:00 (Dazn)

  • Lazio-Bologna: Domenica 7 dicembre 2025, 18:00 (Dazn/Sky)

  • Napoli-Juventus: Domenica 7 dicembre 2025, 20:45 (Dazn)

  • Pisa-Parma: Lunedì 8 dicembre 2025, 15:00 (Dazn)

  • Udinese-Genoa: Lunedì 8 dicembre 2025, 18:00 (Dazn)

  • Torino-Milan: Lunedì 8 dicembre 2025, 20:45 (Dazn/Sky)

15ª giornata

  • Lecce-Pisa: Venerdì 12 dicembre 2025, 20:45 (Dazn)

  • Torino-Cremonese: Sabato 13 dicembre 2025, 15:00 (Dazn)

  • Parma-Lazio: Sabato 13 dicembre 2025, 18:00 (Dazn)

  • Atalanta-Cagliari: Sabato 13 dicembre 2025, 20:45 (Dazn/Sky)

  • Milan-Sassuolo: Domenica 14 dicembre 2025, 12:30 (Dazn)

  • Fiorentina-Verona: Domenica 14 dicembre 2025, 15:00 (Dazn)

  • Udinese-Napoli: Domenica 14 dicembre 2025, 15:00 (Dazn)

  • Genoa-Inter: Domenica 14 dicembre 2025, 18:00 (Dazn/Sky)

  • Bologna-Juventus: Domenica 14 dicembre 2025, 20:45 (Dazn)

  • Roma-Como: Lunedì 15 dicembre 2025, 20:45 (Dazn/Sky)

16ª giornata

  • Lazio-Cremonese: Sabato 20 dicembre 2025, 18:00 (Dazn)

  • Juventus-Roma: Sabato 20 dicembre 2025, 20:45 (Dazn/Sky)

  • Cagliari-Pisa: Domenica 21 dicembre 2025, 12:30 (Dazn)

  • Sassuolo-Torino: Domenica 21 dicembre 2025, 15:00 (Dazn/Sky)

  • Fiorentina-Udinese: Domenica 21 dicembre 2025, 18:00 (Dazn/Sky)

  • Genoa-Atalanta: Domenica 21 dicembre 2025, 20:45 (Dazn)

  • Napoli-Parma: Mercoledì 14 gennaio 2026, 18:30 (Dazn)

  • Inter-Lecce: Mercoledì 14 gennaio 2026, 20:45 (Dazn)

  • Verona-Bologna: Giovedì 15 gennaio 2026, 18:30 (Dazn)

  • Como-Milan: Giovedì 15 gennaio 2026, 20:45 (Dazn)

17ª giornata

  • Parma-Fiorentina: Sabato 27 dicembre 2025, 12:30 (Dazn)

  • Lecce-Como: Sabato 27 dicembre 2025, 15:00 (Dazn)

  • Torino-Cagliari: Sabato 27 dicembre 2025, 15:00 (Dazn)

  • Udinese-Lazio: Sabato 27 dicembre 2025, 18:00 (Dazn)

  • Pisa-Juventus: Sabato 27 dicembre 2025, 20:45 (Dazn/Sky)

  • Milan-Verona: Domenica 28 dicembre 2025, 12:30 (Dazn)

  • Cremonese-Napoli: Domenica 28 dicembre 2025, 15:00 (Dazn)

  • Bologna-Sassuolo: Domenica 28 dicembre 2025, 18:00 (Dazn/Sky)

  • Atalanta-Inter: Domenica 28 dicembre 2025, 20:45 (Dazn)

  • Roma-Genoa: Lunedì 29 dicembre 2025, 20:45 (Dazn/Sky)

18ª giornata

  • Cagliari-Milan: Venerdì 2 gennaio 2026, 20:45 (Dazn/Sky)

  • Como-Udinese: Sabato 3 gennaio 2026, 12:30 (Dazn)

  • Genoa-Pisa: Sabato 3 gennaio 2026, 15:00 (Dazn)

  • Sassuolo-Parma: Sabato 3 gennaio 2026, 15:00 (Dazn)

  • Juventus-Lecce: Sabato 3 gennaio 2026, 18:00 (Dazn)

  • Atalanta-Roma: Sabato 3 gennaio 2026, 20:45 (Dazn/Sky)

  • Lazio-Napoli: Domenica 4 gennaio 2026, 12:30 (Dazn)

  • Fiorentina-Cremonese: Domenica 4 gennaio 2026, 15:00 (Dazn)

  • Verona-Torino: Domenica 4 gennaio 2026, 18:00 (Dazn/Sky)

  • Inter-Bologna: Domenica 4 gennaio 2026, 20:45 (Dazn)

19ª giornata

  • Pisa-Como: Martedì 6 gennaio 2026, 15:00 (Dazn)

  • Lecce-Roma: Martedì 6 gennaio 2026, 18:00 (Dazn/Sky)

  • Sassuolo-Juventus: Martedì 6 gennaio 2026, 20:45 (Dazn)

  • Bologna-Atalanta: Mercoledì 7 gennaio 2026, 18:30 (Dazn/Sky)

  • Napoli-Verona: Mercoledì 7 gennaio 2026, 18:30 (Dazn)

  • Lazio-Fiorentina: Mercoledì 7 gennaio 2026, 20:45 (Dazn)

  • Parma-Inter: Mercoledì 7 gennaio 2026, 20:45 (Dazn/Sky)

  • Torino-Udinese: Mercoledì 7 gennaio 2026, 20:45 (Dazn)

  • Cremonese-Cagliari: Giovedì 8 gennaio 2026, 18:30 (Dazn)

  • Milan-Genoa: Giovedì 8 gennaio 2026, 20:45 (Dazn)

20ª giornata

  • Como-Bologna: Sabato 10 gennaio 2026, 15:00 (Dazn)

  • Udinese-Pisa: Sabato 10 gennaio 2026, 15:00 (Dazn)

  • Roma-Sassuolo: Sabato 10 gennaio 2026, 18:00 (Dazn)

  • Atalanta-Torino: Sabato 10 gennaio 2026, 20:45 (Dazn/Sky)

  • Lecce-Parma: Domenica 11 gennaio 2026, 12:30 (Dazn)

  • Fiorentina-Milan: Domenica 11 gennaio 2026, 15:00 (Dazn)

  • Verona-Lazio: Domenica 11 gennaio 2026, 18:00 (Dazn/Sky)

  • Inter-Napoli: Domenica 11 gennaio 2026, 20:45 (Dazn)

  • Genoa-Cagliari: Lunedì 12 gennaio 2026, 18:30 (Dazn)

  • Juventus-Cremonese: Lunedì 12 gennaio 2026, 20:45 (Dazn/Sky)

21ª giornata

  • Pisa-Atalanta: Venerdì 16 gennaio 2026, 20:45 (Dazn/Sky)

  • Udinese-Inter: Sabato 17 gennaio 2026, 15:00 (Dazn)

  • Napoli-Sassuolo: Sabato 17 gennaio 2026, 18:00 (Dazn)

  • Cagliari-Juventus: Sabato 17 gennaio 2026, 20:45 (Dazn/Sky)

  • Parma-Genoa: Domenica 18 gennaio 2026, 12:30 (Dazn)

  • Bologna-Fiorentina: Domenica 18 gennaio 2026, 15:00 (Dazn)

  • Torino-Roma: Domenica 18 gennaio 2026, 18:00 (Dazn/Sky)

  • Milan-Lecce: Domenica 18 gennaio 2026, 20:45 (Dazn)

  • Cremonese-Verona: Lunedì 19 gennaio 2026, 18:30 (Dazn)

  • Lazio-Como: Lunedì 19 gennaio 2026, 20:45 (Dazn)

22ª giornata

  • Inter-Pisa: Venerdì 23 gennaio 2026, 20:45 (Dazn)

  • Como-Torino: Sabato 24 gennaio 2026, 15:00 (Dazn)

  • Fiorentina-Cagliari: Sabato 24 gennaio 2026, 18:00 (Dazn)

  • Lecce-Lazio: Sabato 24 gennaio 2026, 20:45 (Dazn/Sky)

  • Sassuolo-Cremonese: Domenica 25 gennaio 2026, 12:30 (Dazn)

  • Atalanta-Parma: Domenica 25 gennaio 2026, 15:00 (Dazn)

  • Genoa-Bologna: Domenica 25 gennaio 2026, 15:00 (Dazn)

  • Juventus-Napoli: Domenica 25 gennaio 2026, 18:00 (Dazn/Sky)

  • Roma-Milan: Domenica 25 gennaio 2026, 20:45 (Dazn)

  • Verona-Udinese: Lunedì 26 gennaio 2026, 20:45 (Dazn/Sky)

