Serie A, anticipi e posticipi fino a fine gennaio: ecco tutte le date con scelte a sorpresa

La Lega Serie A ha annunciato tutte le date delle partite del campionato italiano dalla 13esima giornata alla 22esima, da fine novembre fino a fine gennaio. A partire dalla 13esima giornata, doppio big match in Serie A: Milan-Lazio sabato 29 novembre alle 20:45, il giorno dopo Roma-Napoli, alla stessa ora. Tour de force per la squadra di Conte che nella giornata successiva affronterà la Juventus al Maradona: partita in programma per domenica 7 dicembre alle 20:45. I bianconeri poi giocheranno contro la Roma nella sfida valida per la 16esima giornata, sabato 20 dicembre alle 20:45.
Serie A, il programma completo con anticipi e posticipi dalla 13esima alla 22esima giornata
Inter-Napoli è in programma per la 20esima giornata con le squadre che scenderanno in campo domenica 11 gennaio alle 20:45. Cambio di orario invece per Juve-Napoli, spostato alle 18 di domenica 25 gennaio. Lo stesso giorno c'è anche Roma-Milan, ma alle 20:45. Le partite che Inter, Napoli, Bologna e Milan salteranno per la Supercoppa Italiana verranno recuperate con un turno infrasettimanale straordinario a metà gennaio. Di seguito l'elenco degli anticipi e dei posticipi del campionato di Serie A, dalla 13esima alla 22esima giornata:
13ª giornata
-
Como-Sassuolo: Venerdì 28 novembre 2025, 20:45 (Dazn/Sky)
-
Genoa-Verona: Sabato 29 novembre 2025, 15:00 (Dazn)
-
Parma-Udinese: Sabato 29 novembre 2025, 15:00 (Dazn)
-
Juventus-Cagliari: Sabato 29 novembre 2025, 18:00 (Dazn)
-
Milan-Lazio: Sabato 29 novembre 2025, 20:45 (Dazn/Sky)
-
Lecce-Torino: Domenica 30 novembre 2025, 12:30 (Dazn)
-
Pisa-Inter: Domenica 30 novembre 2025, 15:00 (Dazn)
-
Atalanta-Fiorentina: Domenica 30 novembre 2025, 18:00 (Dazn/Sky)
-
Roma-Napoli: Domenica 30 novembre 2025, 20:45 (Dazn)
-
Bologna-Cremonese: Lunedì 1 dicembre 2025, 20:45 (Dazn)
14ª giornata
-
Sassuolo-Fiorentina: Sabato 6 dicembre 2025, 15:00 (Dazn)
-
Inter-Como: Sabato 6 dicembre 2025, 18:00 (Dazn)
-
Verona-Atalanta: Sabato 6 dicembre 2025, 20:45 (Dazn/Sky)
-
Cremonese-Lecce: Domenica 7 dicembre 2025, 12:30 (Dazn)
-
Cagliari-Roma: Domenica 7 dicembre 2025, 15:00 (Dazn)
-
Lazio-Bologna: Domenica 7 dicembre 2025, 18:00 (Dazn/Sky)
-
Napoli-Juventus: Domenica 7 dicembre 2025, 20:45 (Dazn)
-
Pisa-Parma: Lunedì 8 dicembre 2025, 15:00 (Dazn)
-
Udinese-Genoa: Lunedì 8 dicembre 2025, 18:00 (Dazn)
-
Torino-Milan: Lunedì 8 dicembre 2025, 20:45 (Dazn/Sky)
15ª giornata
-
Lecce-Pisa: Venerdì 12 dicembre 2025, 20:45 (Dazn)
-
Torino-Cremonese: Sabato 13 dicembre 2025, 15:00 (Dazn)
-
Parma-Lazio: Sabato 13 dicembre 2025, 18:00 (Dazn)
-
Atalanta-Cagliari: Sabato 13 dicembre 2025, 20:45 (Dazn/Sky)
-
Milan-Sassuolo: Domenica 14 dicembre 2025, 12:30 (Dazn)
-
Fiorentina-Verona: Domenica 14 dicembre 2025, 15:00 (Dazn)
-
Udinese-Napoli: Domenica 14 dicembre 2025, 15:00 (Dazn)
-
Genoa-Inter: Domenica 14 dicembre 2025, 18:00 (Dazn/Sky)
-
Bologna-Juventus: Domenica 14 dicembre 2025, 20:45 (Dazn)
-
Roma-Como: Lunedì 15 dicembre 2025, 20:45 (Dazn/Sky)
16ª giornata
-
Lazio-Cremonese: Sabato 20 dicembre 2025, 18:00 (Dazn)
-
Juventus-Roma: Sabato 20 dicembre 2025, 20:45 (Dazn/Sky)
-
Cagliari-Pisa: Domenica 21 dicembre 2025, 12:30 (Dazn)
-
Sassuolo-Torino: Domenica 21 dicembre 2025, 15:00 (Dazn/Sky)
-
Fiorentina-Udinese: Domenica 21 dicembre 2025, 18:00 (Dazn/Sky)
-
Genoa-Atalanta: Domenica 21 dicembre 2025, 20:45 (Dazn)
-
Napoli-Parma: Mercoledì 14 gennaio 2026, 18:30 (Dazn)
-
Inter-Lecce: Mercoledì 14 gennaio 2026, 20:45 (Dazn)
-
Verona-Bologna: Giovedì 15 gennaio 2026, 18:30 (Dazn)
-
Como-Milan: Giovedì 15 gennaio 2026, 20:45 (Dazn)
17ª giornata
-
Parma-Fiorentina: Sabato 27 dicembre 2025, 12:30 (Dazn)
-
Lecce-Como: Sabato 27 dicembre 2025, 15:00 (Dazn)
-
Torino-Cagliari: Sabato 27 dicembre 2025, 15:00 (Dazn)
-
Udinese-Lazio: Sabato 27 dicembre 2025, 18:00 (Dazn)
-
Pisa-Juventus: Sabato 27 dicembre 2025, 20:45 (Dazn/Sky)
-
Milan-Verona: Domenica 28 dicembre 2025, 12:30 (Dazn)
-
Cremonese-Napoli: Domenica 28 dicembre 2025, 15:00 (Dazn)
-
Bologna-Sassuolo: Domenica 28 dicembre 2025, 18:00 (Dazn/Sky)
-
Atalanta-Inter: Domenica 28 dicembre 2025, 20:45 (Dazn)
-
Roma-Genoa: Lunedì 29 dicembre 2025, 20:45 (Dazn/Sky)
18ª giornata
-
Cagliari-Milan: Venerdì 2 gennaio 2026, 20:45 (Dazn/Sky)
-
Como-Udinese: Sabato 3 gennaio 2026, 12:30 (Dazn)
-
Genoa-Pisa: Sabato 3 gennaio 2026, 15:00 (Dazn)
-
Sassuolo-Parma: Sabato 3 gennaio 2026, 15:00 (Dazn)
-
Juventus-Lecce: Sabato 3 gennaio 2026, 18:00 (Dazn)
-
Atalanta-Roma: Sabato 3 gennaio 2026, 20:45 (Dazn/Sky)
-
Lazio-Napoli: Domenica 4 gennaio 2026, 12:30 (Dazn)
-
Fiorentina-Cremonese: Domenica 4 gennaio 2026, 15:00 (Dazn)
-
Verona-Torino: Domenica 4 gennaio 2026, 18:00 (Dazn/Sky)
-
Inter-Bologna: Domenica 4 gennaio 2026, 20:45 (Dazn)
19ª giornata
-
Pisa-Como: Martedì 6 gennaio 2026, 15:00 (Dazn)
-
Lecce-Roma: Martedì 6 gennaio 2026, 18:00 (Dazn/Sky)
-
Sassuolo-Juventus: Martedì 6 gennaio 2026, 20:45 (Dazn)
-
Bologna-Atalanta: Mercoledì 7 gennaio 2026, 18:30 (Dazn/Sky)
-
Napoli-Verona: Mercoledì 7 gennaio 2026, 18:30 (Dazn)
-
Lazio-Fiorentina: Mercoledì 7 gennaio 2026, 20:45 (Dazn)
-
Parma-Inter: Mercoledì 7 gennaio 2026, 20:45 (Dazn/Sky)
-
Torino-Udinese: Mercoledì 7 gennaio 2026, 20:45 (Dazn)
-
Cremonese-Cagliari: Giovedì 8 gennaio 2026, 18:30 (Dazn)
-
Milan-Genoa: Giovedì 8 gennaio 2026, 20:45 (Dazn)
20ª giornata
-
Como-Bologna: Sabato 10 gennaio 2026, 15:00 (Dazn)
-
Udinese-Pisa: Sabato 10 gennaio 2026, 15:00 (Dazn)
-
Roma-Sassuolo: Sabato 10 gennaio 2026, 18:00 (Dazn)
-
Atalanta-Torino: Sabato 10 gennaio 2026, 20:45 (Dazn/Sky)
-
Lecce-Parma: Domenica 11 gennaio 2026, 12:30 (Dazn)
-
Fiorentina-Milan: Domenica 11 gennaio 2026, 15:00 (Dazn)
-
Verona-Lazio: Domenica 11 gennaio 2026, 18:00 (Dazn/Sky)
-
Inter-Napoli: Domenica 11 gennaio 2026, 20:45 (Dazn)
-
Genoa-Cagliari: Lunedì 12 gennaio 2026, 18:30 (Dazn)
-
Juventus-Cremonese: Lunedì 12 gennaio 2026, 20:45 (Dazn/Sky)
21ª giornata
-
Pisa-Atalanta: Venerdì 16 gennaio 2026, 20:45 (Dazn/Sky)
-
Udinese-Inter: Sabato 17 gennaio 2026, 15:00 (Dazn)
-
Napoli-Sassuolo: Sabato 17 gennaio 2026, 18:00 (Dazn)
-
Cagliari-Juventus: Sabato 17 gennaio 2026, 20:45 (Dazn/Sky)
-
Parma-Genoa: Domenica 18 gennaio 2026, 12:30 (Dazn)
-
Bologna-Fiorentina: Domenica 18 gennaio 2026, 15:00 (Dazn)
-
Torino-Roma: Domenica 18 gennaio 2026, 18:00 (Dazn/Sky)
-
Milan-Lecce: Domenica 18 gennaio 2026, 20:45 (Dazn)
-
Cremonese-Verona: Lunedì 19 gennaio 2026, 18:30 (Dazn)
-
Lazio-Como: Lunedì 19 gennaio 2026, 20:45 (Dazn)
22ª giornata
-
Inter-Pisa: Venerdì 23 gennaio 2026, 20:45 (Dazn)
-
Como-Torino: Sabato 24 gennaio 2026, 15:00 (Dazn)
-
Fiorentina-Cagliari: Sabato 24 gennaio 2026, 18:00 (Dazn)
-
Lecce-Lazio: Sabato 24 gennaio 2026, 20:45 (Dazn/Sky)
-
Sassuolo-Cremonese: Domenica 25 gennaio 2026, 12:30 (Dazn)
-
Atalanta-Parma: Domenica 25 gennaio 2026, 15:00 (Dazn)
-
Genoa-Bologna: Domenica 25 gennaio 2026, 15:00 (Dazn)
-
Juventus-Napoli: Domenica 25 gennaio 2026, 18:00 (Dazn/Sky)
-
Roma-Milan: Domenica 25 gennaio 2026, 20:45 (Dazn)
-
Verona-Udinese: Lunedì 26 gennaio 2026, 20:45 (Dazn/Sky)