Milan-Como a Perth, c'è il via libera della Uefa: "Decisione eccezionale, non è un precedente"

La Serie A arriverà in Australia . La partita di campionato tra Milan e Como si giocherà a Perth "in via eccezionale" il prossimo 8 febbraio 2026 . A dare l'annuncio è il presidente della Uefa Aleksander Ceferin che conferma in certezza la possibilità palesata ormai da mesi, e richiesta proprio dall'Italia. Una fumata bianca, soprattutto una decisione storica per la Lega Serie A, giunta grazie alla mediazione del presidente della Figc Gabriele Gravina, dopo il rinvio dell'Esecutivo di Nyon a settembre. Stesso destino avrà anche la Liga, come voluto dalla Spagna e dalla Rfef 21: Villareal-Barcellona si giocherà a Miami il prossimo 21 dicembre.

Ceferin: "Proteggere l'identità dei campionati nazionali"

"La Uefa ha ribadito oggi la sua chiara opposizione allo svolgimento di partite di campionato nazionale all'estero. Dopo la riunione del suo Comitato Esecutivo a Tirana il mese scorso, la Uefa ha avviato ulteriori consultazioni con le parti interessate per valutare la portata delle implicazioni della questione, a seguito delle richieste ricevute dalle federazioni calcistiche spagnola e italiana. Tale consultazione ha confermato la diffusa mancanza di sostegno, già sollevata da tifosi, altre leghe, club, giocatori e istituzioni europee, in merito al concetto di trasferimento all'estero delle partite di campionato nazionale. Tuttavia, dato che il quadro normativo Fifa pertinente, attualmente in fase di revisione, non è sufficientemente chiaro e dettagliato, il Comitato Esecutivo Uefa ha preso con riluttanza la decisione di approvare, in via eccezionale, le due richieste ad esso sottoposte. La Uefa contribuirà attivamente al lavoro in corso condotto dalla Fifa per garantire che le regole future mantengano l'integrità delle competizioni nazionali e lo stretto legame tra i club, i loro tifosi e le comunità locali. Parallelamente, tutte le federazioni nazionali Uefa hanno confermato il loro impegno a collaborare con la Uefa prima di presentare qualsiasi richiesta futura. Così facendo, hanno espresso la loro determinazione collettiva a salvaguardare gli interessi più ampi del calcio europeo", si legge nel comunicato ufficiale.

"Le partite di campionato dovrebbero essere giocate in casa; qualsiasi altra soluzione priverebbe i tifosi più fedeli e introdurrebbe potenzialmente elementi distorsivi nelle competizioni. La nostra consultazione ha confermato l'ampiezza di queste preoccupazioni. Vorrei ringraziare le 55 federazioni nazionali per il loro impegno costruttivo e responsabile su una questione così delicata. Sebbene sia deplorevole dover rinunciare a queste due partite, questa decisione è eccezionale e non deve essere considerata un precedente. Il nostro impegno è chiaro: proteggere l'integrità dei campionati nazionali e garantire che il calcio rimanga ancorato al suo ambiente di casa", ha concluso il numero 1 della Uefa Ceferin.