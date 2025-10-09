Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Argentina, problemi per Lautaro e Nico Paz: riposeranno di meno, cosa è successo

Il rinvio della partita contro Porto Rico peserà sui due 'italiani' convocati del ct Lionel Scaloni: la nuova data e quando rientreranno
1 min

Il rinvio di Argentina-Porto Rico rischia di diventare un serio problema per Inter e Como. L'amichevole dell'Albiceleste era in programma il 13 ottobre al Soldier Field di Chicago, ma è spostata di un giorno (14 ottobre) al Chase Stadium di Fort Lauderdale di Miami, a causa della situazione di tensione data dalle proteste contro la repressione dell'immigrazione e la presenza della Guardia Nazionale.

Lautaro e Nico Paz riposano di meno: le date

Il rinvio farà contenti Chivu e Fabregas, con Lautaro Martinez e Nico Paz che avranno ancora meno tempo per riposare. Gli unici due 'italiani' tra i convocati del ct Lionel Scaloni, torneranno in Italia dagli Stati Uniti con meno riposo rispetto al programma previsto, dovendo smaltire rapidamente il fuso orario per la ripresa del campionato. Dopo l'amichevole del 14 ottobre, Lautaro sarà impegnato con l'Inter già il 18 ottobre, per il big match all'Olimpico contro la Roma capolista. Stesso problema per Nico Paz, atteso dal Como per la sfida contro la Juve del 19 ottobre. Due sfide complicatissime, con Chivu e Fabregas che dovranno fare i conti con il rientro dei loro argentini.

Tutte le news di Serie A

