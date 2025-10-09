Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Il Napoli lancia la sua Immersive Experience

Nello store di Piazza San Domenico Maggiore, una realtà virtuale che permette ai tifosi di immergersi in un mondo tutto dedicato al club azzurro e trasformarsi per qualche minuto nei campioni d'Italia
Davide Palliggiano
2 min

NAPOLI – Il primo club in Italia a proporre un’esperienza del genere. Per provarla basta andare nel cuore della città, a due passi — letteralmente — da Spaccanapoli. Nello store ufficiale di Piazza San Domenico Maggiore è nata la “Napoli Immersive Experience”, un viaggio virtuale nel mondo azzurro che unisce tecnologia e passione. Grazie al sistema innovativo LTVR (Live & Time Virtual Reality), i visitatori potranno “volare” nei luoghi simbolo del club, trasformarsi negli avatar dei calciatori e vivere in prima persona la storia e l’identità del Napoli attraverso contenuti interattivi ed emozionali. Uno di questi mette anche alla prova la conoscenza storica dei tifosi, in vista del centenario che il club celebrerà il prossimo anno. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Bstadium, azienda spagnola specializzata nello sviluppo di esperienze digitali per il mondo dello sport, già partner di realtà come Real Madrid, Manchester City, Marsiglia, Benfica e Atletico Madrid. La tecnologia LTVR rappresenta un’evoluzione unica nel panorama internazionale: introduce nuovi standard di connessione e interazione grazie a una rete di ultima generazione, stabile e a bassa latenza, capace di sostenere numerosi dispositivi collegati in simultanea senza perdita di qualità. «Crediamo sia una nuova forma di vivere la passione sportiva: immersiva, interattiva e condivisa», ha spiegato Joaquín Martínez, amministratore delegato di Bstadium. «Siamo orgogliosi di lanciare un progetto così speciale e felici di farlo proprio nel cuore di Napoli», ha aggiunto Tommaso Bianchini, General Manager Business Area del club. Il costo dell’esperienza è di 15 euro a persona, con tariffe ridotte per le famiglie (fino a quattro componenti).

