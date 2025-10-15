Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Serie A, gli arbitri: Roma-Inter a Massa, Atalanta-Lazio a Collu, Marcenaro per il Napoli

Designati i direttori di gara della 7ª giornata di campionato, in programma tra sabato e lunedì: tutti i dettagli
Serie A, gli arbitri: Roma-Inter a Massa, Atalanta-Lazio a Collu, Marcenaro per il Napoli© LAPRESSE
2 min

ROMA - Sarà Davide Massa a dirigere il big-match della 7ª giornata di Serie A, che metterà di fronte all'Olimpico Roma e Inter, sabato sera alle 20.45. Il fischietto della sezione di Imperia, designato oggi dall'Aia, sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Meli e Cecconi, dal quarto uomo Feliciani e dagli addetti al Var Meraviglia e Abisso. Sempre sabato, ma alle 18 il Napoli farà visita al Torino: dirige Matteo Marcenaro di Genova. Domenica a ora di pranzo Como-Juventus verrà diretta da Giovanni Ayroldi di Molfetta, Giuseppe Collu della sezione di Cagliari designato invece per Atalanta-Lazio mentre Milan-Fiorentina, domenica ma alle 20.45, sarà  diretta da Livio Marinelli di Tivoli.

Tutti gli arbitri della 7ª giornata

LECCE-SASSUOLO (Sabato 18, ore 15)
Arbitro: Crezzini
VAR: Mazzoleni

PISA-HELLAS VERONA (Sabato 18, ore 15)
Arbitro: Guida
VAR: Di Paolo

TORINO-NAPOLI (Sabato 18, ore 18)
Arbitro: Marcenaro
VAR: Doveri

ROMA-INTER (Sabato 18, ore 20.45)
Arbitro: Massa
VAR: Meraviglia

COMO-JUVENTUS (Domenica 19, ore 12.30)
Arbitro: Ayroldi
VAR: Maresca

CAGLIARI-BOLOGNA (Domenica 19, ore 15)
Arbitro: Marchetti
VAR: Ghersini

GENOA-PARMA (Domenica 19, ore 15)
Arbitro: Sozza
VAR: Marini

ATALANTA-LAZIO (Domenica 19, ore 18)
Arbitro: Collu
VAR: Gariglio

MILAN-FIORENTINA (Domenica 19, ore 20.45)
Arbitro: Marinelli
VAR: Abisso

CREMONESE-UDINESE (Lunedì 20, ore 20.45)
Arbitro: Fabbri
VAR: La Penna

