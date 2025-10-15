Serie A, gli arbitri: Roma-Inter a Massa, Atalanta-Lazio a Collu, Marcenaro per il Napoli

ROMA - Sarà Davide Massa a dirigere il big-match della 7ª giornata di Serie A, che metterà di fronte all'Olimpico Roma e Inter, sabato sera alle 20.45. Il fischietto della sezione di Imperia, designato oggi dall'Aia, sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Meli e Cecconi, dal quarto uomo Feliciani e dagli addetti al Var Meraviglia e Abisso. Sempre sabato, ma alle 18 il Napoli farà visita al Torino: dirige Matteo Marcenaro di Genova. Domenica a ora di pranzo Como-Juventus verrà diretta da Giovanni Ayroldi di Molfetta, Giuseppe Collu della sezione di Cagliari designato invece per Atalanta-Lazio mentre Milan-Fiorentina, domenica ma alle 20.45, sarà diretta da Livio Marinelli di Tivoli.
Tutti gli arbitri della 7ª giornata
LECCE-SASSUOLO (Sabato 18, ore 15)
Arbitro: Crezzini
VAR: Mazzoleni
PISA-HELLAS VERONA (Sabato 18, ore 15)
Arbitro: Guida
VAR: Di Paolo
TORINO-NAPOLI (Sabato 18, ore 18)
Arbitro: Marcenaro
VAR: Doveri
ROMA-INTER (Sabato 18, ore 20.45)
Arbitro: Massa
VAR: Meraviglia
COMO-JUVENTUS (Domenica 19, ore 12.30)
Arbitro: Ayroldi
VAR: Maresca
CAGLIARI-BOLOGNA (Domenica 19, ore 15)
Arbitro: Marchetti
VAR: Ghersini
GENOA-PARMA (Domenica 19, ore 15)
Arbitro: Sozza
VAR: Marini
ATALANTA-LAZIO (Domenica 19, ore 18)
Arbitro: Collu
VAR: Gariglio
MILAN-FIORENTINA (Domenica 19, ore 20.45)
Arbitro: Marinelli
VAR: Abisso
CREMONESE-UDINESE (Lunedì 20, ore 20.45)
Arbitro: Fabbri
VAR: La Penna