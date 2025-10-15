Zaniolo esclusivo: “La mia nuova vita”

Il giorno dopo la vittoria dell’Italia contro Israele, Nicolò Zaniolo lavora con i compagni dell’Udinese in vista della partita di lunedì prossimo contro la Cremonese. Tra un allenamento e l’altro, l’attaccante si racconta in una lunga intervista al Corriere dello Sport. Il presente a Udine con la sua famiglia, il futuro e il sogno Mondiale, le fake news sul suo conto (smentite una ad una come mai prima) e il rapporto con Mourinho, Gasperini e Totti. Poi l’Atalanta, la Fiorentina e il gossip che, da tempo, non fa più parte della sua vita. “Sono felice - ha detto - della vittoria dell’Italia, l’ho vista davanti alla tv. La Nazionale è il massimo per ogni giocatore, spetta solo a me fare bene con l’Udinese, ma è il mio grande obiettivo”. Un appuntamento da non perdere in edicola e sul sito.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A