Zaniolo esclusivo: “La mia nuova vita”

Domani sul Corriere dello Sport in edicola e sul sito un’intervista all’attaccante dell’Udinese: "Sogno la Nazionale, ora sono un ragazzo felice"
1 min
Il giorno dopo la vittoria dell’Italia contro Israele, Nicolò Zaniolo lavora con i compagni dell’Udinese in vista della partita di lunedì prossimo contro la Cremonese. Tra un allenamento e l’altro, l’attaccante si racconta in una lunga intervista al Corriere dello Sport. Il presente a Udine con la sua famiglia, il futuro e il sogno Mondiale, le fake news sul suo conto (smentite una ad una come mai prima) e il rapporto con Mourinho, Gasperini e Totti. Poi l’Atalanta, la Fiorentina e il gossip che, da tempo, non fa più parte della sua vita. “Sono felice - ha detto - della vittoria dell’Italia, l’ho vista davanti alla tv. La Nazionale è il massimo per ogni giocatore, spetta solo a me fare bene con l’Udinese, ma è il mio grande obiettivo”. Un appuntamento da non perdere in edicola e sul sito.

