Nico Paz e Yildiz, due numeri 10 a confronto: ecco quanto valgono adesso

Regensburg di sta 3322 chilometri da Santa Cruz de Tenerife. Più o meno il doppio rispetto al tragitto Germania-Istanbul, tra dove è nato Kenan Yildiz e chi rappresenta quando scende in campo con la maglia della Turchia. Può e forse deve diventare un giocatore generazionale, per una nazionale che non ha visto nessun calciatore epocale, almeno non nel suo ruolo: Okan o Basturk hanno lasciato il segno localmente, dove hanno giocato, non un’eredità palpabile. L’unico metro di riferimento è stato Hakan Sukur, rifugiato negli Stati Uniti perché avversario politico del regime Erdogan, in Italia con l’Inter (e Parma, e Torino ancor prima) sommerso di critiche e considerato ai limiti della meteora. Lontano, molto più lontano, Nico Paz: dato alla luce alle Canarie per gli impegni calcistici di suo padre, colma un gap di 8295 chilometri rispetto a Buenos Aires, Argentina. Un’enormità, geograficamente parlando, molto meno calcisticamente. Perché è terra di numeri dieci: Kempes, Maradona, Messi, Riquelme, Gallardo, D’Alessandro, Ortega, Aimar, rigorosamente in ordine sparso e senza volerli classificare in nessun modo, anche perché alcuni sono più numero dieci di altri. Nico Paz è cresciuto nella cantera del Real Madrid, a Valdebebas, dove il talento è di casa. Per fare lo step successivo - novello Morata un decennio dopo - serviva una piazza diversa, che potesse credere in lui senza affossarlo ai primi errori, ma ancorandosi alle sue giocate, preservato da chi, come Cesc Fabregas, a diciannove anni era il faro del centrocampo dell’Arsenal, figuriamoci a ventuno quando alzava da protagonista la coppa dell’Europeo vinta contro la Germania.