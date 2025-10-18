Corriere dello Sport.it
sabato 18 ottobre 2025
Dove vedere Roma-Inter in tv? Dazn o Sky, orario

Riflettori puntati sull'Olimpico, dove va in scena la partita di cartello della settima giornata di Serie A: le probabili scelte di Gasperini e Chivu
TagsRomaInterSerie A

Archiviata la sosta dedicata alle nazionali, la Serie A riparte anche dal big match dell'Olimpico, che vedrà protagoniste la Roma di Gian Piero Gasperini e l'Inter di Cristian Chivu. La miglior difesa contro il miglior attacco del campionato, con un occhio al calendario e ai tanti impegni che caratterizzeranno un mini-ciclo che porterà all'ultimo international break dell'anno solare. Si affrontano due squadre divise da appena tre punti in classifica.

Roma-Inter, l'orario

Roma-Inter andrà in scena oggi, sabato 18 ottobre, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico.

Dove vedere Roma-Inter in diretta tv

Roma-Inter sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. L'app di DAZN è attiva su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox e TIMVISION Box.

Roma-Inter, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono disponibili su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita dell'Olimpico in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Gasperini e Chivu

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Gollini, Vasquez, Ghilardi, Ziolkowski, Hermoso, Rensch, Pisilli, Sangaré, El Aynaoui, Baldanzi, Dybala, El Shaarawy, Bailey, Ferguson.

Indisponibili: Angelino. Squalificati: -. Diffidati: -.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, L. Martinez. Allenatore: Chivu.

A disposizione: J. Martinez, Calligaris, Bisseck, De Vrij, Palacios, Luis Henrique, Carlos Augusto, Diouf, Frattesi, Sucic, Zielinski, P. Esposito.

Indisponibili: M. Thuram, Darmian, Di Gennaro. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

 

