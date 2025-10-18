Dove vedere Roma-Inter in tv? Dazn o Sky, orario

Archiviata la sosta dedicata alle nazionali, la Serie A riparte anche dal big match dell'Olimpico , che vedrà protagoniste la Roma di Gian Piero Gasperini e l' Inter di Cristian Chivu. La miglior difesa contro il miglior attacco del campionato, con un occhio al calendario e ai tanti impegni che caratterizzeranno un mini-ciclo che porterà all'ultimo international break dell'anno solare. Si affrontano due squadre divise da appena tre punti in classifica .

Roma-Inter, l'orario

Roma-Inter andrà in scena oggi, sabato 18 ottobre, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico.

Dove vedere Roma-Inter in diretta tv

Roma-Inter sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. L'app di DAZN è attiva su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox e TIMVISION Box.

Roma-Inter, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono disponibili su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita dell'Olimpico in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.