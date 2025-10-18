Corriere dello Sport.it
sabato 18 ottobre 2025
Il Napoli cade a Torino: come cambia la classifica di Serie A

Decide un gol dell'ex Giovanni Simeone: ora la Roma può sfruttare lo stop degli uomini di Conte
1 min
Serie A

Nella settima giornata di Serie A, il Napoli cade a sopresa in casa del Torino: a decidere la partita il gol del grande ex, Giovanni Simeone, per l'1-0 definitivo. Ma come cambia la classifica di Serie A dopo questo risultato?

Serie A, cade il Napoli: come cambia la classifica

Il Napoli, attualmente primo a pari merito con la Roma, resta a quindici punti con però lo spauracchio di vedere allontanarsi proprio i giallorossi, che se la vedranno contro l'Inter in questo turno di campionato.

Il Torino si rialza

Il Torino invece si rialza con otto punti totali, superando ben due squadre in classifica: Lecce e

Il Torino invece si rialza con otto punti totali, superando ben due squadre in classifica: Lecce e Lazio, portandosi così al tredicesimo posto.

 

 

 

 

 

 

Tutte le news di Serie A

