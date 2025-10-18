Il Napoli cade a Torino: come cambia la classifica di Serie A
Decide un gol dell'ex Giovanni Simeone: ora la Roma può sfruttare lo stop degli uomini di Conte
Nella settima giornata di Serie A, il Napoli cade a sopresa in casa del Torino: a decidere la partita il gol del grande ex, Giovanni Simeone, per l'1-0 definitivo. Ma come cambia la classifica di Serie A dopo questo risultato?
Serie A, cade il Napoli: come cambia la classifica
Il Napoli, attualmente primo a pari merito con la Roma, resta a quindici punti con però lo spauracchio di vedere allontanarsi proprio i giallorossi, che se la vedranno contro l'Inter in questo turno di campionato.
Il Torino si rialza
Il Torino invece si rialza con otto punti totali, superando ben due squadre in classifica: Lecce e
Lazio, portandosi così al tredicesimo posto. CLICCA QUI per vedere come è cambiata la classifica!