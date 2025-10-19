Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 19 ottobre 2025
Corriere dello Sport.it
Torino-Napoli, la moviola: resta qualche dubbio sul gol di Simeone e sul giallo a Juan Jesus

Gli episodi più discussi della sfida tra gli azzurri di Conte e i granata di Baroni
Patrick Iannarelli
2 min
Tags napoli Torino Moviola

Torino-Napoli

Marcenaro: 5,5

Marcenaro non convince a pieno. Direzione poco chiara, soprattutto nelle decisioni sui contrasti e sui falli fischiati, come sul giallo rifilato a Juan Jesus dopo appena 10 minuti di gioco. In una gara tirata serviva maggiore personalità, sono tre i gialli totali (ma ne mancano un paio).

Restano forti dubbi sul gol

Sulla rete del Torino, Simeone si trova inizialmente in una posizione di fuorigioco. Gilmour prova ad intercettare il pallone perso da Adams ma spalanca la porta all'ex Napoli, che subito dopo trova il gol dell'1-0: restano forti dubbi su quale sia stata l'interpretazione della giocata, se intenzionale o meno (lo scozzese va in allungamento), anche perché la distanza tra i due è ravvicinata.

Annullato il gol del Napoli

Corretto annullare la rete del pareggio di Lang. Sul tiro di Politano la palla sbatte sul palo, carambola sulla schiena di Israel, l'ex Psv segna, ma al momento della conclusione del compagno era in posizione irregolare.

Il Napoli chiede un rigore

Nella ripresa Sam Beukema è rimasto a terra nell'area avversaria dopo un colpo subito dallo stesso Israel. Il portiere del Toro esce coi tempi giusti e colpisce prima il pallone col pugno, il contatto c'è, giusto non assegnare rigore.

Var: Doveri 5,5

Non ci sono grossi episodi da rivedere al monitor, ma restano i dubbi sul gol decisivo di Simeone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

