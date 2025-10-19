Dove vedere Atalanta-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario

In palio punti importanti a Bergamo , dove si affrontano l' Atalanta di Ivan Juric e la Lazio di Maurizio Sarri, protagoniste della sfida valida per la settima giornata del campionato di Serie A . Divise da tre punti in classifica, le due squadre vanno a caccia di continuità. Assenze pesanti in casa biancoceleste: out Castellanos e Rovella, con Zaccagni non al top della condizione.

Atalanta-Lazio, l'orario

Atalanta-Lazio è in programma oggi, domenica 19 ottobre, alle ore 18 alla "New Balance Arena" di Bergamo.

Dove vedere Atalanta-Lazio in diretta tv

Atalanta-Lazio sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport Calcio.

Atalanta-Lazio, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Bergamo in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.