Dove vedere Atalanta-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario
In palio punti importanti a Bergamo, dove si affrontano l'Atalanta di Ivan Juric e la Lazio di Maurizio Sarri, protagoniste della sfida valida per la settima giornata del campionato di Serie A. Divise da tre punti in classifica, le due squadre vanno a caccia di continuità. Assenze pesanti in casa biancoceleste: out Castellanos e Rovella, con Zaccagni non al top della condizione.
Atalanta-Lazio, l'orario
Atalanta-Lazio è in programma oggi, domenica 19 ottobre, alle ore 18 alla "New Balance Arena" di Bergamo.
Dove vedere Atalanta-Lazio in diretta tv
Atalanta-Lazio sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport Calcio.
Atalanta-Lazio, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Bergamo in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Juric e Sarri
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, de Roon, Zalewski; De Ketelaere, Sulemana; Krstovic. Allenatore: Juric.
A disposizione: Rossi, Sportiello, Obric, Scalvini, Musah, Pasalic, Brescianini, Bernasconi, Samardzic, Lookman, Maldini, Scamacca.
Indisponibili: Kolasinac, Bakker, Kossounou, Bellanova. Squalificati: -. Diffidati: -.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Pedro. Allenatore: Sarri.
A disposizione: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Provstgaard, Patric, Lazzari, Vecino, Belahyane, Zaccagni, Isaksen, Noslin.
Indisponibili: Castellanos, Lu. Pellegrini, Rovella, Dele-Bashiru. Squalificati: -. Diffidati: -.
In palio punti importanti a Bergamo, dove si affrontano l'Atalanta di Ivan Juric e la Lazio di Maurizio Sarri, protagoniste della sfida valida per la settima giornata del campionato di Serie A. Divise da tre punti in classifica, le due squadre vanno a caccia di continuità. Assenze pesanti in casa biancoceleste: out Castellanos e Rovella, con Zaccagni non al top della condizione.
Atalanta-Lazio, l'orario
Atalanta-Lazio è in programma oggi, domenica 19 ottobre, alle ore 18 alla "New Balance Arena" di Bergamo.
Dove vedere Atalanta-Lazio in diretta tv
Atalanta-Lazio sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport Calcio.
Atalanta-Lazio, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Bergamo in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.