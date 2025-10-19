Corriere dello Sport.it
Dove vedere Cagliari-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario

Sfida a tinte rossoblù all'Unipol Domus, dove Pisacane ospita Italiano in occasione del settimo turno di Serie A: le probabili scelte dei due allenatori
Cagliari Bologna Serie A

Il programma della settima giornata di Serie A propone il confronto tra il Cagliari di Fabio Pisacane e il Bologna di Vincenzo Italiano, squadre divise da appena due lunghezze in classifica, ma partite con obiettivi differenti a inizio stagione. Emiliani ancora orfani del lungodegente Ciro Immobile.

Cagliari-Bologna, l'orario

Cagliari-Bologna si giocherà oggi, domenica 19 ottobre, alle ore 15 all'Unipol Domus.

Dove vedere Cagliari-Bologna in diretta tv

Cagliari-Bologna sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Cagliari-Bologna, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire il match di Serie A in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Pisacane e Italiano

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Folorunsho, S. Esposito; Borrelli. Allenatore: Pisacane.

A disposizione: Ciocci, Sarno, Zappa, Zé Pedro, Rodriguez, Idrissi, Mazzitelli, Liteta, Cavuoti, Rog, Kilicsoy, Gaetano, Felici, Luvumbo, Pavoletti.

Indisponibili: Radunovic, Di Pardo, Pintus, Belotti. Squalificati: -. Diffidati: -.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Casale, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Skorupski, Pessina, Holm, Lykogiannis, Lucumi, De Silvestri, Vitik, Moro, Ferguson, Sulemana, Fabbian, Bernardeschi, Rowe, Dallinga, Dominguez.

Indisponibili: Immobile. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

