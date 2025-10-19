Dove vedere Cagliari-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario

Cagliari-Bologna, l'orario

Cagliari-Bologna si giocherà oggi, domenica 19 ottobre, alle ore 15 all'Unipol Domus.

Dove vedere Cagliari-Bologna in diretta tv

Cagliari-Bologna sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Cagliari-Bologna, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire il match di Serie A in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.