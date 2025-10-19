Dove vedere Genoa-Parma in tv? Dazn o Sky, orario

Obiettivo comune per Patrick Vieira e Carlos Cuesta , oggi avversari a Marassi in occasione della settima giornata di Serie A . Grifone in difficoltà, come confermano i soli due punti all'attivo e l'ultimo posto in classifica, mentre i ducali sono chiamati a riscattare l'ultimo pesante ko interno con il Lecce.

Genoa-Parma, l'orario

Genoa-Parma andrà in scena oggi, domenica 19 ottobre, alle ore 15 allo stadio "Luigi Ferraris" di Genova.

Dove vedere Genoa-Parma in diretta tv

Genoa-Parma sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Genoa-Parma, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Marassi in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.