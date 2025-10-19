Dove vedere Genoa-Parma in tv? Dazn o Sky, orario
Obiettivo comune per Patrick Vieira e Carlos Cuesta, oggi avversari a Marassi in occasione della settima giornata di Serie A. Grifone in difficoltà, come confermano i soli due punti all'attivo e l'ultimo posto in classifica, mentre i ducali sono chiamati a riscattare l'ultimo pesante ko interno con il Lecce.
Genoa-Parma, l'orario
Genoa-Parma andrà in scena oggi, domenica 19 ottobre, alle ore 15 allo stadio "Luigi Ferraris" di Genova.
Dove vedere Genoa-Parma in diretta tv
Genoa-Parma sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Genoa-Parma, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Marassi in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Vieira e Cuesta
GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Marcandalli, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Ellertsson; Colombo. Allenatore: Vieira.
A disposizione: Siegrist, Sommariva, Otoa, Ostigard, Cuenca, Onana, Thorsby, Cornet, Venturino, Ekhator, Vitinha, Carboni, Gronbaek, Ekuban, Fini.
Indisponibili: Messias, Stanciu. Squalificati: -. Diffidati: Ostigard.
PARMA (4-3-2-1): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye, Lovik; Bernabé, Keita, Ordonez; Almqvist, Cutrone; Pellegrino. Allenatore: Cuesta.
A disposizione: Corvi, Rinaldi, Troilo, Britschgi, Sorensen, Estevez, Valenti, Benedyczak, Begic, Hernani, Djuric, Cremaschi.
Indisponibili: Ondrejka, Frigan, Oristanio, Valeri. Squalificati: -. Diffidati: -.
