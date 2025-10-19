Corriere dello Sport.it
domenica 19 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Genoa-Parma in tv? Dazn o Sky, orario

A Marassi, Vieira e Cuesta vanno a caccia di punti e continuità: le ultime sulle scelte di formazione dei due allenatori

Obiettivo comune per Patrick Vieira e Carlos Cuesta, oggi avversari a Marassi in occasione della settima giornata di Serie A. Grifone in difficoltà, come confermano i soli due punti all'attivo e l'ultimo posto in classifica, mentre i ducali sono chiamati a riscattare l'ultimo pesante ko interno con il Lecce. 

Genoa-Parma, l'orario

Genoa-Parma andrà in scena oggi, domenica 19 ottobre, alle ore 15 allo stadio "Luigi Ferraris" di Genova.

Dove vedere Genoa-Parma in diretta tv

Genoa-Parma sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Genoa-Parma, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Marassi in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Vieira e Cuesta

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Marcandalli, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Ellertsson; Colombo. Allenatore: Vieira.

A disposizione: Siegrist, Sommariva, Otoa, Ostigard, Cuenca, Onana, Thorsby, Cornet, Venturino, Ekhator, Vitinha, Carboni, Gronbaek, Ekuban, Fini.

Indisponibili: Messias, Stanciu. Squalificati: -. Diffidati: Ostigard.

PARMA (4-3-2-1): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye, Lovik; Bernabé, Keita, Ordonez; Almqvist, Cutrone; Pellegrino. Allenatore: Cuesta.

A disposizione: Corvi, Rinaldi, Troilo, Britschgi, Sorensen, Estevez, Valenti, Benedyczak, Begic, Hernani, Djuric, Cremaschi.

Indisponibili: Ondrejka, Frigan, Oristanio, Valeri. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Obiettivo comune per Patrick Vieira e Carlos Cuesta, oggi avversari a Marassi in occasione della settima giornata di Serie A. Grifone in difficoltà, come confermano i soli due punti all'attivo e l'ultimo posto in classifica, mentre i ducali sono chiamati a riscattare l'ultimo pesante ko interno con il Lecce. 

Genoa-Parma, l'orario

Genoa-Parma andrà in scena oggi, domenica 19 ottobre, alle ore 15 allo stadio "Luigi Ferraris" di Genova.

Dove vedere Genoa-Parma in diretta tv

Genoa-Parma sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Genoa-Parma, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Marassi in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Simeone, decisivo il gol dell'exLa moviola di Roma-Inter
1
Dove vedere Genoa-Parma in tv? Dazn o Sky, orario
2
Le probabili formazioni di Vieira e Cuesta