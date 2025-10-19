La Juve crolla a Como: come cambia la classifica di Serie A

Serie A, crollo Juve a Como: come cambia la classifica

Prima sconfitta stagionale per la Juve di Tudor che resta inchiodata a quota 12 punti, fallendo l'aggancio al primo posto occupato dal trio Inter, Napoli e Roma a 15. Chi raggiunge invece i bianconeri è proprio il Como di Fabregas che torna al successo dopo i pareggi con Atalanta e Cremonese, continuando a scalare posizioni. CLICCA QUI per vedere come è cambiata la classifica.