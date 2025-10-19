La Juve crolla a Como: come cambia la classifica di Serie A
La squadra di Fabregas piega 2-0 i bianconeri: decisive le reti di Kempf e Nico Paz. Tudor fallisce l'aggancio alla vetta: la situazione dopo il 'lunch match' del 'Sinigaglia'
ROMA - La domenica della settima giornata di Serie A si apre con la pesantissima vittoria del Como che batte 2-0 la Juve. Nel 'lunch match' dello stadio 'Sinigaglia', valido per la settima giornata di campionato, i lariani di Fabregas sorprendono i bianconeri di Tudor. Decisive le reti di Kempf (4') e Nico Paz (79').
Serie A, crollo Juve a Como: come cambia la classifica
Prima sconfitta stagionale per la Juve di Tudor che resta inchiodata a quota 12 punti, fallendo l'aggancio al primo posto occupato dal trio Inter, Napoli e Roma a 15. Chi raggiunge invece i bianconeri è proprio il Como di Fabregas che torna al successo dopo i pareggi con Atalanta e Cremonese, continuando a scalare posizioni. CLICCA QUI per vedere come è cambiata la classifica.