Genoa-Parma 0-0: Suzuki para un rigore a Cornet al 96', un punto a testa per Vieira e Cuesta

Genoa-Parma 0-0

Parma in 10 al tramonto del primo tempo: rosso a Ndiaye

Primo tempo bloccato a Genova, dove l'equilibrio regna sovrano. I padroni di casa ci provano al 5' e al 17' con Ekuban (conclusioni imprecise) e al 27' con Vitinha: sugli sviluppi di un calcio di punizione, l'ex attaccante del Marsiglia stacca di testa, sul secondo palo, trovando il pronto riflesso di Suzuki che si rifugia in calcio d'angolo. Il Parma non riesce a pungere in ripartenza e al 42' resta in inferiorità numerica. Ndiaye, ammonito pochi minuti prima (37') per un fallo su Malinovskyi, riceve il secondo giallo da Sozza complice un'entrata fuori tempo su Vitinha. I rossoblù di Vieira si riversano in avanti e al tramonto della prima frazione spaventano ancora Cuesta e i suoi con Vasquez. Il difensore messicano vince un rimpallo al limite dell'area ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa.

Cornet sbaglia un rigore al 96': Suzuki salva il Parma

I secondi 45 minuti si aprono con Vieira che inserisce Valentin Carboni al posto di Sabelli. I rossoblù attaccano con maggiore insistenza e al 48' Suzuki tiene a galla i suoi neutralizzando una violenta conclusione di Malinovskyi su punizione. Il Genoa si spinge in avanti e nel giro di un minuto, tra il 63' e il 64', spaventa ancora un attento Suzuki che si oppone alla doppia conclusione di Masini. Al 67' Vieira si gioca il tutto per tutto inserendo due punte, Colombo ed Ekhator, per aumentare il peso offensivo dei rossoblù. Due minuti dopo è però il Parma a rendersi pericoloso con Keita: il centrocampista belga mette un bel pallone in area genoana ma i compagni non seguono l'azione. All'82' Suzuki salva ancora i ducali (parata da urlo sul colpo di testa di Ekhator) ma la svolta arriva in pieno recupero: è il 96' quando Ekhator aggira Troilo che lo mette giù in area. Calcio di rigore per il Genoa. Dal dischetto si presenta Cornet (in campo dall'81' al posto di Malinovskyi). L'ex West Ham calcia debolmente con il piatto: l'estremo difensore ducale intuisce l'angolo sulla sua destra e salva i suoi dalla sconfitta. Pareggio beffa per il Genoa che, nelle quattro uscite stagionali in Serie A tra le mura amiche del 'Ferraris', non è mai andato a segno.

