Como-Juve, la bellezza degli altri

Il 10 dei 10 è Nico Paz. Dicono che la Serie A non ha più i campioni di una volta, ma basta puntare su Como per ammirarne uno che a ventuno anni domina la scena. Ha debuttato in Champions nel Real Madrid di Ancelotti quando di anni ne aveva appena diciannove e ha pure segnato un gol al Napoli. È nato in Spagna, a Tenerife, ma è di cittadinanza argentina