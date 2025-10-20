Corriere dello Sport.it
Como-Juve, la bellezza degli altri

Leggi il commento dopo la partita vinta dalla squadra di Fabregas, trascinata da Nico Paz contro i bianconeri di Tudor
Alberto Polverosi
1 min
TagsComojuveNico Paz

Il 10 dei 10 è Nico Paz. Dicono che la Serie A non ha più i campioni di una volta, ma basta puntare su Como per ammirarne uno che a ventuno anni domina la scena. Ha debuttato in Champions nel Real Madrid di Ancelotti quando di anni ne aveva appena diciannove e ha pure segnato un gol al Napoli. È nato in Spagna, a Tenerife, ma è di cittadinanza argentina

