lunedì 20 ottobre 2025
Materazzi sicuro: "Inter favorita, a Roma vittoria meritata. Milan primo? Senza coppe è più facile". E sui playoff della Nazionale...

Il campione del Mondo del 2006 ha detto la sua sui nerazzurri: " A Roma ha vinto soffrendo solamente un quarto d'ora nel corso del secondo tempo".
2 min
TagsInterMaterazziItalia

"Un campionato super equilibrato come all'epoca delle sette sorelle? Ormai ne sono rimaste 5". Così Marco Materazzi, ospite a un evento di Betsson, ha commentato l'attuale Serie A. Il campione del mondo 2006 si è sbilanciato, dicendo la sua sulla favorita: "È bello perché sono tutte lì in due punti e sono tutte forti, la migliore secondo me è l'Inter e non per fede ma proprio perché è stata costruita bene in questi anni".

Materazzi: "Inter ha forza, qualità ed equilibrio"

Per Materazzi, l'Inter è la squadra più forte del campionato: "È una squadra che ha forza, qualità e equilibrio. Secondo me contro la Roma ha vinto bene soffrendo solo un quarto d'ora nel secondo tempo. Ha vinto una partita importantissima e ha dimostrato di meritare il secondo posto nonostante le due sconfitte finora accumulate". Attualmente, però, al primo posto c'è il Milan. "Sta facendo un ottimo campionato ma è favorito dal fatto di non avere le coppe".

"Italia? Speriamo di pescare una squadra alla nostra portata" 

Quindi, l'ex difensore ha detto la sua sulla Nazionale italiana verso i playoff per il Mondiale: "Speriamo di pescare una squadra quanto meno alla nostra portata anche se in passato siamo usciti con la Macedonia. Il calcio ormai è talmente livellato che ogni partita è complicata: tutti propongono qualcosa e dobbiamo essere bravi a farlo anche noi insieme ad un tasso di qualità che non ci è mai mancato".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

