CREMONA - Il campionato italiano ritrova un protagonista. Nicolò Zaniolo torna a segnare in Serie A dopo aver sposato la causa Udinese . L’ex talento romanista firma la rete del pareggio friulano dopo il vantaggio iniziale dei padroni di casa. La partita si mette subito in discesa per la formazione di Nicola che sblocca il risultato dopo quattro minuti grazie a un colpo di testa di Terracciano che capitalizza al meglio un cross di Vandeputte. La Cremonese gioca con maggior padronanza e a ridosso della mezz’ora sfiora il raddoppio con una clamorosa traversa colpita da Bonazzoli. L’intervallo rompe l’incantesimo dei lombardi, e in avvio di ripresa Zaniolo firma il pareggio dei bianconeri con un bel colpo di testa che non lascia scampo a Silvestri. La rete restituisce coraggio agli ospiti che ora alzano il baricentro alla ricerca del raddoppio. Ma il finale è di marca grigiorossa; Vardy si invola verso la porta friulana, ma l’intervento del portiere Okoye è tempestivo, poco dopo Vasquez aggira la barriera su punizione e colpisce il palo, nel recupero Vardy ha l’opportunità di raddoppiare, ma la conclusione dell’inglese viene deviata in extremis in calcio d’angolo.

Le parole di Zaniolo

"Dedico il gol alla mia famiglia - afferma Zaniolo al termine della partita - è una minima rivincita rispetto all'errore con il Cagliari, per fortuna il calcio offre sempre l'opportunità per rifarsi. Volevamo portare a casa una vittoria, ma non ci siamo riusciti. Siamo una bella squadra e un bellissimo gruppo: al momento non stiamo portando a casa i punti che meritiamo. Ho fatto degli errori nella mia vita, ma ora ho una famiglia e un bambino e mi sento molto maturato: ora sono felice così".