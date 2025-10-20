Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 20 ottobre 2025
Corriere dello Sport.it
Serie A, record negativo nella settima giornata: ecco quanti gol sono stati segnati. Non era mai successo!

Quattro delle dieci partite di campionato terminano a reti inviolate: è un primato storico con il torneo a 20 squadre
1 min
ROMA - Porte blindate in Serie A. Nuovo record storico nella settima giornata di campionato riguarda le reti realizzate: soltanto undici marcature in dieci partite. A livello storico - quella disputata nell’ultimo weekend - è la giornata con meno gol segnati in totale da quando il torneo è a 20 squadre. Ben 4 le partite terminate a reti inviolate. Il primato precedente era di 13 gol, avvenuto in ben 4 occasioni. Nell'11ª giornata del campionato 2004/2005, nella 9ª giornata del 2010/2011, nella 32ª giornata del 2017/2018 e nella 2ª giornata del 2022/2023.

