Corriere dello Sport.it
venerdì 24 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Milan-Pisa in tv? Dazn o Sky, orario

Tutto quello che c'è da sapere sulla partita del Meazza: le possibili scelte di Allegri e Gilardino
TagsSerie AMilanPisa

Milan-Pisa apre l'ottava giornata di Serie A: i rossoneri, primi in classifica, vogliono mantenere il primato mentre i toscani sono ancora alla ricerca della prima vittoria in questo campionato.

Milan-Pisa, l'orario

Milan-Pisa andrà in scena oggi, venerdì 24 ottobre, alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro.

Dove vedere Milan-Pisa in diretta tv

Milan-Pisa sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. L'app di DAZN è attiva su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox e TIMVISION Box.

Milan-Pisa, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono disponibili su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Allegri e Gilardino

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Leao, Gimenez. Allenatore: Allegri

A disposizione: 1 Terracciano, 96 Torriani, 23 Tomori, 27 Odogu, 24 Athekame, 42 Sala, 18 Nkunku, 25 Balentien.

Indisponibili: Jashari, Pulisic, Rabiot, Estupiñan, Loftus-Cheek.

Squalificati: -

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Raul Albiol, Caracciolo; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Angori; Vural, Nzola. Allenatore: Gilardino

A disposizione: 12 Nicolas, 22 Scuffet, 33 Calabresi, 94 Bonfanti, 76 Mbambi, 7 Leris, 8 Hojholt, 36 Piccinini, 32 Moreo, 11 Cuadrado, 9 Meister, 16 Buffon, 10 Tramoni, 99 Lorran.

Indisponibili: Stengs, Lusuardi, Esteves e Maucci.

Squalificati: - Diffidati: -

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Milan-Pisa apre l'ottava giornata di Serie A: i rossoneri, primi in classifica, vogliono mantenere il primato mentre i toscani sono ancora alla ricerca della prima vittoria in questo campionato.

Milan-Pisa, l'orario

Milan-Pisa andrà in scena oggi, venerdì 24 ottobre, alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro.

Dove vedere Milan-Pisa in diretta tv

Milan-Pisa sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. L'app di DAZN è attiva su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox e TIMVISION Box.

Milan-Pisa, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono disponibili su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Serie A, la classificaSerie A, il calendario
1
Dove vedere Milan-Pisa in tv? Dazn o Sky, orario
2
Le probabili formazioni di Allegri e Gilardino