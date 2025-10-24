Dove vedere Milan-Pisa in tv? Dazn o Sky, orario
Milan-Pisa apre l'ottava giornata di Serie A: i rossoneri, primi in classifica, vogliono mantenere il primato mentre i toscani sono ancora alla ricerca della prima vittoria in questo campionato.
Milan-Pisa, l'orario
Milan-Pisa andrà in scena oggi, venerdì 24 ottobre, alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro.
Dove vedere Milan-Pisa in diretta tv
Milan-Pisa sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. L'app di DAZN è attiva su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox e TIMVISION Box.
Milan-Pisa, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono disponibili su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Allegri e Gilardino
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Leao, Gimenez. Allenatore: Allegri
A disposizione: 1 Terracciano, 96 Torriani, 23 Tomori, 27 Odogu, 24 Athekame, 42 Sala, 18 Nkunku, 25 Balentien.
Indisponibili: Jashari, Pulisic, Rabiot, Estupiñan, Loftus-Cheek.
Squalificati: -
PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Raul Albiol, Caracciolo; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Angori; Vural, Nzola. Allenatore: Gilardino
A disposizione: 12 Nicolas, 22 Scuffet, 33 Calabresi, 94 Bonfanti, 76 Mbambi, 7 Leris, 8 Hojholt, 36 Piccinini, 32 Moreo, 11 Cuadrado, 9 Meister, 16 Buffon, 10 Tramoni, 99 Lorran.
Indisponibili: Stengs, Lusuardi, Esteves e Maucci.
Squalificati: - Diffidati: -
Milan-Pisa apre l'ottava giornata di Serie A: i rossoneri, primi in classifica, vogliono mantenere il primato mentre i toscani sono ancora alla ricerca della prima vittoria in questo campionato.
Milan-Pisa, l'orario
Milan-Pisa andrà in scena oggi, venerdì 24 ottobre, alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro.
Dove vedere Milan-Pisa in diretta tv
Milan-Pisa sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. L'app di DAZN è attiva su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox e TIMVISION Box.
Milan-Pisa, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono disponibili su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.