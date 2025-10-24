Dove vedere Milan-Pisa in tv? Dazn o Sky, orario

Milan-Pisa, l'orario

Milan-Pisa andrà in scena oggi, venerdì 24 ottobre, alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro.

Dove vedere Milan-Pisa in diretta tv

Milan-Pisa sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. L'app di DAZN è attiva su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox e TIMVISION Box.

Milan-Pisa, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono disponibili su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.