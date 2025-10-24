Corriere dello Sport.it
venerdì 24 ottobre 2025
Calendario Serie A 2026/27, svelate le date di inizio e fine: quando si giocherà il campionato

Mentre l'attuale torneo entra nel vivo, già emergono i primi dettagli su quello della prossima stagione
ROMA - Mentre il campionato 2025/26 inizia a entrare nel vivo, sono già state svelate le date di inizio e di fine del prossimo: la Serie A 2026/27 partità il 22-23 agosto per concludersi poi il 30 maggio 2027. Lo ha deciso il Consiglio della Lega Serie A, che si è riunito oggi. Il prossimo campionato partirà quindi nel penultimo weekend di agosto e terminerà il 30 maggio 2027.

Le date della Supercoppa italiana

E' stato inoltre stabilita la formula e le date della Supercoppa italiana 2025/26, che si dispiuterà a Riyadh, in Arabia Saudita, presso l'Al-Awwal Park, da giovedì18 a lunedì 22 dicembre 2025. A contendersi il trofeo i campioni d'Italia del Napoli, il Bologna detentore della Coppa Italia, Inter in qualità di vice-campione e il Milan finalista di Coppa. 

 

 

 

 

 

 

