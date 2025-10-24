Calendario Serie A 2026/27, svelate le date di inizio e fine: quando si giocherà il campionato

ROMA - Mentre il campionato 2025/26 inizia a entrare nel vivo, sono già state svelate le date di inizio e di fine del prossimo: la Serie A 2026/27 partità il 22-23 agosto per concludersi poi il 30 maggio 2027. Lo ha deciso il Consiglio della Lega Serie A, che si è riunito oggi. Il prossimo campionato partirà quindi nel penultimo weekend di agosto e terminerà il 30 maggio 2027.